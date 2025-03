Dope Thief : de quoi parle la nouvelle série policière américaine d'Apple TV+ ?

Un braquage qui tourne mal : c'est ce que promet la nouvelle série d'Apple TV+ produite par Ridley Scott.

Amateurs de thrillers sombres et violents, arrêtez-vous sur Dope Thief, série en 8 épisodes disponible depuis le 14 mars 2025 sur Apple TV+. Créée par Peter Craig, co-scénariste de Gladiator II, de deux films de la saga Hunger Games ou encore The Batman et Top Gun : Maverick, la série est adaptée d'un roman de Dennis Tafoya qui suit l'histoire de deux amis d'enfance, braqueurs invétérés dont le dernier coup les mène à un réseau de trafic de drogue.

Ce programme est surtout produit par Ridley Scott qui a également réalisé le pilote. Pour incarner les deux amis escrocs, le choix s'est porté sur Brian Tyree Henry et Wagner Moura, le premier a joué dans Atlanta et Les Éternels, le second dans Narcos et Civil War.

Quelle est l'intrigue de la série Dope Thief ?

Des délinquants et amis de longue date de Philadelphie se font passer pour des agents de la DEA afin de cambrioler une maison au hasard en pleine campagne. Mais lorsqu'ils découvrent involontairement le plus grand trafic de drogue de toute la côte Est, ce qui ne devrait être qu'une petite arnaque se transforme en entreprise mortelle.

Quels acteurs au casting de la série Dope Thief ?

Brian Tyree Henry : Ray

Wagner Moura : Manny Cespedes

Marin Ireland : Kristy Lynne

Kate Mulgrew : Theresa Bowers

Ving Rhames : Bart

Dustin Nguyen : Ho Dinh

Nesta Cooper : Michelle

Idris Debrand : Ray jeune

Liz Caribel Sierra : Sherry

Amir Arison : Mark Nader

Will Pullen : Marchetti

Kieu Chinh : Xuan Pham

Phong Le : Duy

Où voir de la série Dope Thief en streaming ?

La série Dope Thief est diffusée en exclusivité sur Apple TV+ depuis le 14 mars 2025. Afin de profiter des nouveaux épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.