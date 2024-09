La Maison : Lambert Wilson dans la nouvelle série de mode d'Apple TV+

Un nouvelle série dans l'univers de la mode, n'adaptant pas d'événements réels, arrive sur Apple TV+. Les infos sur le programme.

La mode ne finit pas d'inspirer l'industrie des séries. Après Becoming Karl ou The New Look, place à La Maison, série française composée de 10 épisodes,diffusée à partir du 20 septembre 2024 sur Apple TV+ à raison de deux épisodes le jour du lancement, puis un toutes les semaines. Véritable plongée dans les coulisses d'une entreprise de haute-couture, la série n'est pas inspirée d'une marque en particulier. Elle raconte la rivalité de deux illustres familles, aussi dysfonctionnelles que puissantes, et leur lutte impitoyable pour établir leur domination dans l'univers concurrentiel de la haute couture.

Créée par José Caltagirone et Valentine Milville, d'après une idée originale du producteur délégué Alex Berger, la série est réalisée par Fabrice Gobert (Les Revenants) et Daniel Grou, alias Podz (Lupin). Au casting de cette prestigieuse série française, on retrouve Lambert Wilson (Des hommes et des dieux, Totems), Amira Casar (Call me by your name), Carole Bouquet (En thérapie), Zita Hanrot (Plan coeur), Pierre Deladonchamps (L'inconnu du lac), Antoine Reinartz (Anatomie d'une chute), Anne Consigny (Elle), Florence Loiret Caille (Le bureau des légendes), entre autres.

Quelle est l'intrigue de la série La Maison ?

Dirigée par une dynastie en plein scandale et forcée à se réinventer après la diffusion d'une vidéo impliquant le créateur star Vincent Ledu, la maison de haute couture de sa famille ne tient plus qu'à un fil. Perle Foster, ancienne muse de Vincent et aujoud'hui encore dans son ombre, s'allie à Paloma Castel, issue d'une nouvelle génération de stylistes visionnaires, afin de sauver et de réinventer la Maison LEDU. Profitant de la chute de Vincent, Diane Rovel, la directrice sans pitié du puissant groupe de luxe Rovel, passe à l'offensive pour accomplir son rêve : s'emparer de la Maison LEDU. Dans sa quête, tous les coups sont permis car il s'agit surtout d'assouvir sa vengeance.

Quels acteurs au casting de la série La Maison ?

Lambert Wilson : Vincent Ledu

Amira Casar : Perle Foster

Carole Bouquet : Diane Rovel

Zia Hanrot : Paloma Castel

Vincent Colombe : Nelson

Sophie Froissard : Nelly

Pierre Deladonschamps

Antoine Reinartz

Anne Consigny

Florence Loiret Caille

Ji-Min Park

Corentin Fila

Où voir La Maison en streaming ?

La série La Maison est diffusée en exclusivité sur Apple TV+. Afin de profiter des épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.