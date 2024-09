Ses trois filles : le film le plus touchant de la rentrée sur Netflix ?

"Ses trois filles" est un drame américain avec Elizabeth Olsen, Natasha Lyonne et Carrie Coon réalisé par Azazel Jacobs. Il sort sur Netflix le 20 septembre 2024.

Ses trois filles, le nouveau film d'Azazel Jacobs (The Lovers, French Exit), s'annonce captivant, intense et bouleversant. Ce drame familial réunit Elizabeth Olsen (notamment connue pour son rôle de Wanda Maximoff dans l'univers cinématographique Marvel), Natasha Lyonne (Russian Doll, Poker Face) et Carrie Coon (Fargo, The Leftovers) qui campent trois sœurs dont les liens se sont distendus mais qui se réunissent pour tenter de parer à l'inévitable : la santé déclinante de leur père.

Présenté au Festival international du film de Toronto, Ses trois filles a déjà été salué par la critique et promet d'être une exploration des liens familiaux qui combine humour et émotion, trouvant le rire au milieu de la tristesse et mettant en évidence les liens que seuls les frères et sœurs peuvent partager. Film intimiste et profond à la réalisation soignée et au casting de haut vol, Ses trois filles s'annonce comme un incontournable de la rentrée. À découvrir le 20 septembre 2024 sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Ses trois filles ?

Dans Ses trois filles, lorsque la santé de leur père se dégrade, trois sœurs brouillées se retrouvent obligées de cohabiter dans un appartement new-yorkais pour l'accompagner dans ses derniers jours. Katie, l'aînée, la plus responsable, est habituée à tout contrôler tandis que la sœur du milieu, Rachel, qui a toujours vécu avec son père, cherche à fuir la réalité en fumant des joints. Pour sa part, Christina, la troisième sœur, fait de son mieux pour maintenir maladroitement la paix. Au cours de trois journées intenses, conflits, réconciliations et révélations seront au rendez-vous.

Quels acteurs au casting de Ses trois filles ?

Carrie Coon : Katie

Natasha Lyonne : Rachel

Elizabeth Olsen : Christina

Jay O. Sanders : Vincent

Jovan Adepo : Benji

Où voir Ses trois filles en streaming ?

Pour découvrir et peut-être verser une petite larme devant Ses trois filles, il suffit d'être abonné à Netflix. La plateforme de streaming propose également un large choix de séries et films dramatiques tels que French Exit ou The Lost Daughter. Pour cela, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).