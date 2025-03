La rivière des disparues : Amanda Seyfried dans une enquête haletante sur Max

La comédienne joue un officier de patrouille enquêtant sur une série de meurtres à Kensington dans La rivière des disparues. Les infos sur le programme.

Des meurtres mystérieux dans un quartier défavorisé de Philadelphie ravagé par la crise des opiacés, voilà le décor de la série La rivière des disparues. Au milieu : une enquêtrice qui se retrouve face à son propre passé. Les huit épisodes de cette production sont disponible sur la plateforme Max dès le 27 mars. Inspirée du best-seller du New York Times "Long Bright River" de Liz Moore, cette dernière est aussi la scénariste de la série et la productrice exécutive avec Nikki Toscano (The Offer), également réalisatrice.

La série à suspense est portée par Amanda Seyfried (Lolita malgré moi, The Dropout) dont la réalisatrice dit d'elle qu'elle s'y montre " imparfaite, brute et convaincante ". Elle est entourée de Nicholas Pinnock (Captain America : The First Avenger), Ashleigh Cummings (The Goldfinch) ou encore Callum Vinson (Chucky).

Quelle est l'intrigue de la série La rivière des disparues ?

Mickey, femme officier de police, patrouille dans un quartier de Philadelphie ravagé par la crise des opiacés. Quand une série de meurtres secoue la communauté, elle réalise cette affaire pourrait être bien plus personnelle qu'elle ne l'imaginait : la disparition de sa jeune sœur.

Quels acteurs au casting de la série La rivière des disparues ?

Amanda Seyfried : Mickey

Nicholas Pinnock : Truman Dawes

Ashleigh Cummings : Kasey

Callum Vinson : Thomas Fitzpatrick

John Doman : Gee

Dash Mihok

Britney Oldford

Matthew Del Negro

Harriet Sansom Harris

Patch Darragh

Perry Mattfeld

Où voir la série La rivière des disparues en streaming ?

Pour regarder la série La rivière des disparues, il faut se connecter à Max. Pour voir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.