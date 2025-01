Machos Alfa : ce qu'il faut savoir sur cette série espagnole au succès international

"Machos Alfa" est une série créée par Alberto et Laura Caballero qui dénonce la masculinité toxique à travers l'humour. Saison 3 disponible dès le 10 janvier 2025 sur Netflix.

Arrivée en 2022 sur Netflix, la série Machos Alfa raconte l'histoire de quatre amis en pleine crise de la quarantaine, un peu perdus dans un monde où les femmes s'affirment. Machos Alfa aborde sur le ton de l'humour et de la dérision de nombreux sujets propres aux relations entre hommes et femmes comme le manque de sexualité après plusieurs années de mariage, la difficulté à accepter le renversement du rapport de force financier dans le couple, l'idée de mettre en place une relation libre…

La saison 3 est disponible le 10 janvier 2025 et sachez que Netflix a d'ores et déjà confirmé que la série, qui a conquis le public du monde entier grâce à son approche satirique de la masculinité traditionnelle et des valeurs contemporaines, serait renouvelée pour une quatrième saison, en plus d'avoir droit à sa propre adaptation en France sous le titre de Super Mâles.

Quelle est l'intrigue de Machos Alfa ?

Dans la saison 3 de Machos Alfa, poursuivant leurs efforts pour s'adapter à cette nouvelle ère de la masculinité, Luis, Raúl, Santi et Pedro découvrent de nouveaux concepts tels que la manosphère ou les incels. Tandis que Santi comprend que certaines femmes ont tendance à éviter l'engagement et que Raúl fait face à l'anarchie romantique que pratique Luz, Pedro apprend qu'il va être père et Luis doit affronter le divorce de ses parents, entre autres choses.

Quels acteurs au casting de Machos Alfa ?

Fernando Gil : Pedro

Fele Martínez : Luis

Gorka Otxoa : Santi

Raúl Tejón : Raúl

Kira Miró : Luz

María Hervás : Daniela

Raquel Guerrero : Esther

Paula Gallego : Álex

Où voir Machos Alfa en streaming ?

Si vous appréciez les séries loufoques aux dialogues truculents, la série Machos Alfa pourrait bien être faite pour vous. Pour profiter des dix nouveaux épisodes de la saison 3, ou bien découvrir les deux premières saisons, rendez-vous dès maintenant sur Netflix. Pour s'abonner, il existe trois options : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).