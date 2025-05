The Royals : de la romance, du drama, de la danse... Netflix vous offre le meilleur de Bollywood

The Royals est une série indienne qui suit l'histoire d'amour sulfureuse entre un prince et une cheffe d'entreprise. La première saison de la série est disponible en streaming sur Netflix depuis le 9 mai 2025.

The Royals est une série indienne tournée en exclusivité pour le service Netflix. Avec plus de 1800 films produits chaque année, Bollywood représente la plus grande industrie du cinéma mondial. Réputé pour son glamour, ses danses, mais aussi ses drames et son traitement des sujets sociétaux, le cinéma indien est apprécié bien au-delà de ses frontières, et Netflix l'a bien compris. La plateforme diffuse de nombreux contenus locaux exclusifs comme Laisse parler ton cœur ou encore Dil Se.

La série The Royals, écrite par Neha Sharma (Solo, Ik Sandhu Hunda Si) aborde un autre sujet très prisé des téléspectateurs du monde entier : la vie des princesses et des princes contemporains et le clash entre tradition et modernité. Maxton Hall (Prime Video), Young Royals (Netflix) ou encore The Crown (Netflix), les plateformes de streaming surfent sur la tendance. Avec ses décors luxueux, ses intrigues sulfureuses et ses romances passionnées, The Royals va enchanter les fans du genre. Pour découvrir la série en streaming, rendez-vous sur la plateforme Netflix où elle est disponible depuis le 9 mai 2025.

Quelle est l'intrigue de The Royals ?

Aviraaj, le futur maharadja du Morpur est un jeune prince insouciant et fêtard. Sophia, à la tête d'une start-up d'hébergement de luxe, est une self-made woman ambitieuse. A priori, ces deux-là n'ont rien en commun, au contraire, ils sont nés pour se détester. Pourtant, jour où la famille d'Aviraaj engage Sophia pour la sauver de la ruine, le coup de foudre est immédiat. Mais dans le monde d'Aviraaj, les princes épousent une princesse, alors que dans celui de Sophia, les cheffes d'entreprises ont d'autres ambitions que de passer leur existence dans une prison dorée. Leur histoire risque d'être sulfureuse, mais qui sait, le désir et l'amour pourraient bien réconcilier une bonne fois pour toutes les traditions et la modernité.

Quel casting pour The Royals ?

Bhumi Pednekar : Aviraaj Singh

Aviraaj Singh Ishaan Khatter : Sophia Kanmani Shetar

Sophia Kanmani Shetar Sakshi Tanwar : à déterminer

à déterminer Zeenat Aman : à déterminer

à déterminer Nora Fatehi : à déterminer

à déterminer Vihaan Samat : à déterminer

à déterminer Dino Morea : à déterminer

à déterminer Milind Soman : à déterminer

à déterminer Chunky Panday : à déterminer

à déterminer Lisa Mishra : à déterminer

Où découvrir The Royals en streaming ?

La première saison de la série indienne The Royals est disponible en streaming sur la plateforme de streaming Netflix. Depuis sa création en 2014, le service au N rouge propose de nombreux contenus venus d'Inde comme Laisse parler ton cœur ou encore Dil Se. Pour découvrir ces films et séries, vous pouvez vous abonner à Netflix à partir de 7,99 euros par mois.