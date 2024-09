Apollo 13 Mission survie : un documentaire de Netflix qui retrace la plus célèbre des missions spatiales

La plus célèbre mission spatiale, dont l'histoire fut adaptée au cinéma, est l'objet d'un nouveau documentaire disponible sur Netflix.

"Houston, we've had a problem". Cette fameuse expression passée dans la culture populaire a été prononcée pour la première fois lors du sauvetage de la mission Apollo 13 en 1970. Une mission spatiale américaine de la NASA ultra-périlleuse puisque les trois occupants de la fusée envoyée vers la lune subir une explosion stoppant nette leurs ambitions. Netflix retrace cette épopée iconique dans un film documentaire britannique qui sera disponible à partir du 5 septembre 2024.

C'est le réalisateur Peter Middleton (The Real Charlie Chaplin, Une expérience de l'obscurité) qui a imaginé la construction du récit , déjà exploité au cinéma par Ron Howard avec Tom Hanks, Bill Paxton et Kevin Bacon. Pas de casting pour ce film documentaire, juste des images des vrais protagonistes, notamment les trois astronautes Jim Lovell, Fred Haise et Jack Swigert.

Quelle est l'intrigue du documentaire Apollo 13 : Mission survie ?

Neuf mois seulement après l'alunissage historique de Neil Armstrong, la NASA affronte sa plus grande crise : en avril 1970 est envoyé vers notre satellite trois astronautes qui n'arriveront jamais à destination. Leur vaisseau spatial a subi une avarie avec une terrible explosion, bloquant les astronautes entre la Terre et la Lune. Comment la NASA a-t-elle géré cette crises dramatique de la conquête spatiale ?

Qui voit-on dans le documentaire Apollo 13 : Mission survie ?

Les astronautes Jim Lovell, Fred Haise et Jack Swigert

Le commandant John W. Young

Ken Mattingly, le pilote du module de commande

Charles Duke, le pilote du module lunaire

Où voir le documentaire Apollo 13 : Mission survie en streaming ?

Le film documentaire Apollo 13 : Mission survie est à voir en exclusivité sur Netflix à partir du 5 septembre 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).