Unstable : la série de Rob Lowe et son fils est de retour pour une saison 2

Unstable est une série humoristique américaine qui réunit Rob Lowe et son fils à l'écran.

Unstable est une série comique créée et interprétée par Rob et John Owen Lowe. Il s'agit d'une série du genre "Office Humor", c'est-à-dire qu'elle suit principalement les personnages sur leur lieu de travail. Unstable explore également les liens familiaux, puisque Rob Lowe (Parks and Recreation) et son fils John Owen Lowe incarnent également un père et un fils à l'écran.

Unstable est une exclusivité Netflix. Ses personnages auraient été inspirés par les commentaires humoristiques que John Owen Lowe poste sous les publications de son père, pour dénoncer "sa fausse modestie". Les huit épisodes de la première saison sont disponibles sur Netflix depuis mars 2023 et la seconde saison est diffusée depuis le 1er août 2024.

Quel est le synopsis d'Unstable ?

Ellis est un génie de la tech à la tête d'une entreprise de biotechnologies. Ce chef d'entreprise excentrique et un peu narcissique perd pied depuis la mort de sa femme et son comportement est imprévisible. Pour l'empêcher de déraper et de perdre totalement pied, son fils Jackson rejoint l'entreprise. Jackson est l'opposé de son père : sérieux et timide. Les deux hommes que tout oppose vont devoir apprendre à mettre leurs différences de côté pour se reconstruire et diriger l'entreprise.

Quel casting pour Unstable ?

Rob Lowe : Ellis Dragon

Ellis Dragon John Owen Lowe : Jackson Dragon

Jackson Dragon Sian Clifford : Anna

Anna Aaron Branch : Malcolm

Malcolm Rachel Marsh : Luna

: Luna Emma Ferreira : Ruby

Où découvrir Unstable en streaming ?

Les deux premières saisons d'Unstable sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix. Les huit premiers épisodes de la saison 1 sont diffusés depuis mars 2023, et la deuxième saison, le 1er août 2024. Pour découvrir cette série et d'autres séries d'"Office humor" comme la cultissime The Office, vous pouvez vous abonner à Netflix en choisissant une des offres allant de 5,99 euros par mois à 19,99 euros par mois.