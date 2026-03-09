Héritage d'Alain Delon : pourquoi Alain Fabien Delon suspend sa demande d'annulation du testament en France

Alain-Fabien Delon conteste en justice le dernier testament rédigé par son père en 2022. Une première audience à lieu ce lundi 9 mars, à laquelle les enfants Delon ne doivent pas assister.

Le feuilleton autour de la succession d'Alain Delon continue. Une audience en lien avec l'héritage de l'acteur, décédé le 19 août 2024, était prévue ce lundi 9 mars. Mais Alain-Fabien Delon a choisi de suspendre l'instance en cours en France, qu'il mène pour annuler l'exécution du testament de son père rédigé en 2022, selon nos confrères de RTL. Dans celui-ci, l'acteur iconique a légué entièrement son droit moral à sa fille, Anouchka.

Le média radiophonique fait savoir qu'Alain-Fabien Delon aurait préféré se concentrer sur la procédure actuellement en cours en Suisse, qui vise également à suspendre l'exécution du dernier testament de l'acteur. Selon la tournure que prend l'affaire en Suisse, il se réserve toutefois de poursuivre la procédure française, puisque ce désistement de procédure n'set pas total.

Le second testament de Delon contesté

Dans le détail, le fils cadet ne conteste pas le premier testament rédigé en 2015 : celui-ci prévoit de donner 50% de la fortune de l'acteur du Guépard et du Samouraï à Anouchka, et 25% à chacun des deux fils, Anthony et Alain Fabien. "Ce sont les volontés de mon père, donc je n'ai rien à dire", confirmait ce dernier au micro de RTL, en décembre dernier.

En revanche, Alain Fabien Delon conteste un deuxième testament, établi en 2022 et qui fait de sa sœur l'unique héritière du droit moral. Trois mois après, elle reçoit une donation de 51% des parts de la société. "Il y a eu [...] à mon sens du détournement ou du vol", réagit le benjamin de la fratrie, avant de dénoncer "plus ou moins" un abus de faiblesse : "Suite à l'AVC de mon père en 2019 il était vulnérable, en position de faiblesse, tous les dossiers médicaux l'attestent". Le benjamin Delon assure que son père était hospitalisé en Suisse lors de la signature de ce testament et qu'il "n'était pas en état de signer quoi que ce soit."

Alain-Fabien Delon assure que leur père ne disposait plus de son discernement clair au moment de signer le document. Pour cela, il s'appuie sur la mesure de curatelle renforcée décidée par la juge des tutelles du tribunal de Montargis le 4 avril 2024. Les trois enfants d'Alain Delon (Anthony, Anouchka et Alain-Fabien) ne seront pas présents au tribunal ce lundi, nous informe Paris-Match. Selon le média, il s'agit en effet d'une audience dite "de relais", à laquelle les mis en cause n'assistent pas car l'affaire est reportée à une date ultérieure afin que les différentes parties puissent préparer le dossier.

Une santé fragile

Alain Delon a été victime d'un AVC en 2019, dont il ne s'était jamais totalement remis. Alain-Fabien Delon assure que son père aurait raté plusieurs tests cognitifs et développé une forme de démence de 2019 à 2023, malgré des "moments de lucidités". Au printemps 2024, il est placé sous curatelle renforcée. L'acteur connu pour ses rôles dans Le Guépard, Le Samouraï ou Le Clan des Siciliens est décédé le 18 août 2024 à l'âge de 88 ans, après avoir souffert d'un lymphome. Sa dernière apparition publique remontait à 2021, date à laquelle il s'était rendu aux obsèques de Jean-Paul Belmondo accompagné d'Anthony Delon, son fils aîné.

Ce n'est pas la seule fois au cours de ce mois que la fratrie Delon s'affronte au tribunal. Le 17 mars prochain, Anouchka Delon va faire face à ses frères devant le tribunal correctionnel de Paris : elle les poursuit tous deux pour la diffusion de conversations enregistrées à son insu entre son père et elle.