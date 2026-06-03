60 ans de carrière et 1 Oscar : cette légende de l'histoire d'Hollywood vient de fêter ses 89 ans

Tout le monde connaît cette star mythique qui a marqué des générations sur les six décennies de sa carrière.

Les stars mythiques d'Hollywood commencent à se compter sur les doigts de la main. Certains noms iconiques ne parlent d'ailleurs pas forcément aux plus jeunes. Ce n'est pas nécessairement le cas de cet acteur, véritable légende du cinéma américain, qui vient de fêter ses 89 ans, le 1er juin 2026.

Morgan Freeman a débuté sa carrière d'acteur dans les années 1960, trouvant d'abord des petits rôles au cinéma avant de s'illustrer sur les planches. S'il a joué pendant soixante ans environ, sa carrière sur grand écran débute sur le tard, alors qu'il a déjà 50 ans. Il décroche le rôle de Fast Black dans La Rue, sorti en 1987, qui lui vaut plusieurs récompenses. Il faudra toutefois attendre la sortie de Miss Daisy et son chauffeur, en 1989, pour qu'il se fasse connaître du grand public. Il décroche alors un Golden Globe, un Ours d'argent, et la seconde nomination aux Oscars de sa carrière.

© Larry Marano/Shutterstock/SIPA (publiée le 02/06/2026)

Dès lors, la carrière de Morgan Freeman s'accélère. On le voit dans Robin des bois, prince des voleurs (1991), Impitoyable (1992), puis l'un de ses plus gros succès populaires : Les Evadés (1994). Par la suite, il donne la réplique à Brad Pitt dans le glaçant Seven (1995) et incarne le président des Etats-Unis dans Deep Impact. Il incarne même le rôle de Dieu (rien que ça) dans Bruce tout puissant (2003).

Plusieurs fois nommé aux Oscars, Morgan Freeman ne décroche la prestigieuse récompense qu'en 2004, pour son rôle dans Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Par la suite, sa carrière est ponctuée de rôles qui le font connaître à plusieurs générations, comme Invictus (2009), Red (2010), Insaisissables (2013) ou encore The Dark Knight (2005, 2008 et 2012).

Et si vous n'avez jamais vu Morgan Freeman à l'écran (ce dont on doute très sérieusement), vous avez très certainement déjà entendu sa voix grave. Aux Etats-Unis en tout cas, il a narré de nombreux films et documentaires, les spectateurs reconnaissant son phrasé emblématique et immédiatement reconnaissable.

Les années passant, les apparitions de Morgan Freeman au cinéma se raréfient. Il a également été accusé par huit femmes d'harcèlement sexuel. Il s'est excusé de son comportement, et la majorité des femmes s'étant plainte ont depuis retiré leurs accusations. Il est toutefois apparu récemment à l'affiche de Insaisissables 3, sorti en 2025. Il a également narré le récent documentaire Les Dinosaures de Steven Spielberg, sorti sur Netflix en 2026.