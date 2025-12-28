Les derniers secrets de Brigitte Bardot

Pause
© HADJ/SIPA
Brigitte Bardot avait évoqué publiquement sa mort avant de disparaître. En 2018, dans les colonnes du Monde, l'actrice a révélé qu'elle souhaitait reposer dans le jardin de sa propriété La Madrague, dans le Var. "J'ai choisi un petit coin, proche de la mer, qui a été entériné par les autorités". Elle expliquait ne pas souhaiter reposer dans le cimetière de Saint-Tropez, "où une foule de connards risquerait d'abîmer la tombe de mes parents et mes grands-parents. Je veux qu'on leur foute la paix". Sa propriété sera transformée en musée pour permettre aux fans de se recueillir, mais aussi pour apporter des revenus à sa fondation. Elle ne souhaitait également que son nom, son prénom, ses dates de naissances et de mort, ainsi qu'une croix sur sa tombe. "Rien d'autre", tranche-t-elle en 2020 au magazine Point de vue.
Pause
La Rédaction