Gérard Depardieu visé par une enquête pour fraude fiscale aggravée, que lui est-il reproché ?

Visé par une enquête depuis février 2024, l'acteur est soupçonné de s'être fictivement domicilié en Belgique.

Gérard Depardieu continue d'être dans le viseur de la justice. Médiapart a révélé ce lundi 24 février que l'acteur de 76 ans est également sous le coup d'une enquête pour fraude fiscale aggravée et blanchiment. Le comédien est soupçonné de s'être fictivement domicilié en Belgique à partir de 2013.

Cette enquête est la conséquence de "plusieurs dénonciations de l'administration fiscale", a fait savoir une source judiciaire à l'Agence France Presse (AFP). L'objectif : déterminer si "sa domiciliation était une fausse domiciliation" et "quel montant d'impôt il pourrait avoir soustrait à la France depuis 2013".

Gérard Depardieu avait en effet annoncé qu'il se domiciliait désormais en Belgique pour des raisons fiscales en décembre 2012, afin de s'opposer à la taxation des grosses fortunes annoncée par François Hollande, alors président de la République. Il s'était alors installé à Néchin, un bourg belge proche de la frontière française.

Le Parquet national financier a ouvert cette enquête pour fraude fiscale aggravée et blanchiment depuis février 2024. Elle a été confiée à la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Dans ce cadre, la police judiciaire a organisé des perquisitions et des auditions au mois de février 2025, dans le Maine-et-Loire, en Belgique mais aussi à Paris. Selon une source proche du dossier, qui s'est confiée à l'AFP, Gérard Depardieu n'a pas encore été entendu à ce stade de l'enquête.

Il s'agit d'une nouvelle confrontation entre Gérard Depardieu et la justice. L'acteur de 76 ans doit être jugé les 24 et 25 mars prochain pour agressions sexuelles, qui se seraient produits lors du tournage du film Les volets verts de Jean Becker en 2021. Le parquet a également ordonné qu'il soit jugé pour viols sur la comédienne Charlotte Arnould, qui l'accuse depuis 2018. Mais la juge d'instruction en charge du dossier ne s'est pas encore prononcée sur la tenue ou non d'un procès dans le cadre de cette affaire. Gérard Depardieu a toujours démenti les accusations dont il fait l'objet.