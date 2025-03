Mort de Richard Chamberlain : ces 3 rôles qui ont marqué sa carrière d'acteur

L'acteur américain est décédé samedi 29 mars des suites d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Il était âgé de 90 ans.

Richard Chamberlain nous a quittés. L'acteur américain est décédé à l'âge de 90 ans ce samedi 29 mars 2025. Son agent a dévoilé dans les colonnes du magazine spécialisé dans l'industrie hollywoodienne Variety qu'il est mort des suites d'un accident vasculaire cérébral, à Hawaï. Son ex-mari, le scénariste et producteur Martin Rabbett, a rendu hommage à son "partenaire de vie" et a déclaré dans un communiqué "notre bien-aimé Richard est maintenant avec les anges". "Nous avons été bénis d'avoir connu une âme aussi étonnante et aimante. L'amour ne meurt jamais. Et notre amour est sous ses ailes, le soulevant vers sa prochaine grande aventure".

Figure de la communauté LGBT+ à Hollywood (il avait fait son coming-out en 2003), Richard Chamberlain est né à Beverly Hills en 1934. Après un passage dans l'armée américaine, c'est son rôle dans la série Le jeune Docteur Kildare qui le fait connaître auprès du grand public, en 1961. Il y a incarne James Kildare, et sa partition dans ce soap médical lui permet de décrocher un Golden Globe.

Après une carrière dans le théâtre au Royaume-Uni, sa carrière prend un nouveau tournant dans la première adaptation du roman de James Clavell, Shogun. Dans la version de 1980, il incarne John Blackthorne, le navigateur anglais qui se retrouve au cœur des intrigues politique du Japon féodal. Dans la version de 2024, son rôle a été incarné par Cosmo Jarvis.

Sa carrière connaît un nouveau rebond avec son troisième grand rôle : en 1983, il interprète Ralph de Bricassard dans Les oiseaux se cachent pour mourir. Sa prestation bouleversant d'un prêtre, qui ne sait quoi choisir entre sa vocation et un amour interdit, lui permet de décrocher un nouveau Golden Globe l'année suivante.

Quelques apparitions dans des séries ces dernières années

Richard Chamberlain s'est fait bien plus rare sur nos crans ces dernières années. Il est apparu dans plusieurs séries télévisées, comme Will et Grace (Clyde dans la saison 8), Nip/Tuck (Arthur Stiles dans la saison 4), Desperate Housewives en 2007 (il y jouait le beau-père de Lynette Scavo dans la saison 4) ou Twin Peaks : the Return (il était Bill Kennedy dans l'épisode 4), en 2017. Il s'agit de son dernier rôle.

La carrière cinématographique de Richard Chamberlain est moins notable que sa carrière télévisée. Il a incarné plusieurs fois le personnage d'Aramis dans les adaptations des Trois Mousquetaires de Richard Lester, de 1974 à 1989. On l'a également vu dans le rôle d'Allan Quatermain dans les films Les Mines du roi Salomon et Allan Quatermain et la Cité de l'or perdu. Côté téléfilms, il a aussi joué Edmond Dantès dans une adaptation du Comte de Monte-Cristo, dans les années 1970, mais aussi la première version de Jason Bourne avant Matt Damon dans l'adaptation de La mémoire dans la peau sortie en 1988.