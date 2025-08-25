Mort de Jerry Adler : "Les Soprano", "The Good Wife"... Ses rôles cultes

L'acteur américain Jerry Adler est décédé à l'âge de 96 ans samedi dernier.

Les fans des Soprano sont en deuil. L'acteur américain Jerry Adler, connu pour avoir incarné le personnage d'Hesh Rabkin dans la série d'HBO culte, est décédé samedi 23 août à New York. Il était âgé de 96 ans. Il était également connu pour son interprétation de l'avocat Howard Lyman dans la série judiciaire The Good Wife.

Né le 4 février 1929 à Brooklyn, Jerry Adler baigne dès son plus jeune âge dans le monde du théâtre new-yorkais. C'est donc tout naturellement derrière les rideaux rouges qu'il débute sa carrière, à la fois aux postes de régisseur, producteur ou directeur d'une cinquantaine de productions de Broadway. Il a notamment travaillé comme assistant à la mise en scène sur la comédie musicale Les hommes préfèrent les blondes en 1949, et participe à la création américaine de My Fair Lady avec Julie Andrews en 1956. Il a aussi collaboré à la production originale de la célèbre comédie musicale Annie en 1976.

Sa carrière d'acteur, elle, débute sur le tard. C'est aux alentours de ses 60 ans qu'il se fait connaître en temps qu'acteur après un casting inattendu. Alors régisseur sur le soap opera Santa Barbara, un ami lui propose de passer le casting du film L'Oeil public de Joe Pesci. Sa carrière est alors lancée. On le voit dans Hudson Street face à Tony Danza ou encore Un père peut en cacher un autre.

Son rôle majeur reste celui du conseiller de Tony Soprano, Hesh Rabkin, dans les six saisons de la série culte d'HBO diffusées de 1999 à 2005. Par la suite, on le voit dans The Good Wife et son spin-off The Good Fight, Northern Exposure, Rescue Me, Broad City Mad About you ou encore Transparent. Au cinéma, on peut l'apercevoir dans les films Meurtre mystérieux à Manhattan (1993), In Her Shoes (2005) ou A Most Violent Year.