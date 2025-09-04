JoeyStarr cambriolé : sa nouvelle compagne Pauline Latchoumanin présente au moment du vol, ce que l'on sait sur l'affaire

JoeyStarr a porté plainte lundi pour un cambriolage, qui s'est produit au domicile de sa compagne Pauline Latchoumanin. Le préjudice est estimé à 100 000 euros en montres de luxe.

JoeyStarr, connu comme Didier Morville à la ville, a déposé plainte lundi 1er septembre au commissariat du Xe arrondissement. L'acteur et rappeur de 56 ans été victime d'un cambriolage, selon les informations du Parisien. Le préjudice déclaré s'élève à plus de 100 000 euros en montres de luxe. Une enquête a été ouverte et confiée au 2e District de police judiciaires.

Le vol dénoncé se serait produit dans l'appartement du Xe arrondissement que JoeyStarr partage avec sa nouvelle compagne, Pauline Latchoumanin. Le Parisien rapporte que le ou les cambrioleurs se seraient introduits dans cet appartement par une fenêtre, aux alentours de deux ou trois heures du matin. Il n'y aurait pas eu effraction, rapporte le quotidien national.JoeyStarr était absent, mais sa compagne dormait dans sa chambre au moment du vol. Elle aurait mis en fuite le ou les malfrats après avoir été réveillée par des bruits, toujours selon le Parisien.

JoeyStarr et Pauline Latchoumanin ont officialisé leur relation en septembre 2024, échangeant devant les photographes un baiser à l'occasion du Concerto pour la paix qui s'est tenu au Théâtre des Champs-Elysées. Pauline Latchoumanin est une mannequin et actrice âgée d'une vingtaine d'année. Elle a notamment joué dans la série O.P.J. diffusée sur France Ô entre 2019 et 2020.