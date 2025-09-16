Isabelle Nanty hospitalisée après un accident : Jean-Paul Rouve donne des nouvelles de sa santé

L'actrice des "Tuche" a été victime d'un accident vendredi 12 septembre sur l'A10 dans les Yvelines. Hospitalisée, son état de santé ne serait pas jugé inquiétant.

Les nouvelles sont rassurantes pour les fans d'Isabelle Nanty. Victime d'un accident de la route vendredi dernier, l'actrice de Tuche a été hospitalisée à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, pendant quelques jours après s'être plainte de douleurs dans tout le corps. Désormais, ses proches se montrent confiants. Jean-Paul Rouve, qui partage avec elle l'affiche dans la saga de films comiques, a assuré dans les colonnes du Parisien : "Ça va, tout va bien, ouf, il faut juste qu’elle se repose et qu’elle s’en remette". Elle souffrirait de trois côtes cassées et aurait subi "le coup du lapin".

Isabelle Nanty a été victime d'un accident de la route vendredi 12 septembre. Il s'est produit sur l'autoroute A10 à hauteur d'Allainville-au-Bois, dans les Yvelines, vers 7 heures 40, selon les informations du site 78 Actu. La comédienne aux nombreux César se trouvait comme passagère à bord d'une voiture de location qui circulait en direction de Paris. Le véhicule a effectué une sortie de route, avant de se retourner de manière imprévisible et de se retrouver sur le toit. Aucun autre véhicule ne serait impliqué.

Le conducteur, légèrement blessé, aurait roulé avec un permis non valable faute de points. "Son permis était invalidé pour solde de point nul mais il n’en avait pas reçu notification", a précisé le parquet de Versaille au Parisien. Le véhicule n'était plus assuré et sa carte professionnelle était "en cours de renouvellement". En revanche, les analyses toxicologiques et d'alcoolémie se sont révélées négatives, nous apprend 78Actu.

Une actrice populaire

Isabelle Nanty est une actrice française très populaire. Lauréate de plusieurs César (meilleur espoir féminin pour Tati Danielle, puis meilleure actrice dans un second rôle pour Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et Pas sur la bouche), elle s'est illustrée ces dernières années dans des comédies populaires. Après Les Visiteurs ou Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, c'est désormais en tant que mère de la famille Tuche qu'elle fait régulièrement une apparition sur les écrans. A la télévision, elle s'est distinguée dans la série Munch ou Pamela Rose.