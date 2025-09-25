Alain Delon : avait-il un 4e enfant ? La justice a pris une décision radicale dans l'affaire Ari Boulogne

La demande de recherche en paternité des enfants d'Ari Boulogne a été rejetée par la cour d'appel de Poitiers.

Après de nombreuses années de procédure, la cour d'appel de Poitiers a rejeté la demande formulée par les enfants d'Ari Boulogne, nous apprend RTL ce jeudi 25 septembre. La justice n'a pas autorisé qu'une recherche de paternité soit effectuée entre celui qui prétendait être le fils d'Alain Delon et l'acteur français. Elle a rejeté cette demande pour "prescription", assurent des sources concordantes au média radiophonique. Le détail de la décision n'est cependant pas encore connu, même si le code civil prévoit des délais spécifiques de prescription pour des actions relatives à la filiation.

Né en 1962, Ari Boulogne est le fils de la chanteuse allemande Nico (connue pour sa collaboration avec le Velvet Underground), avec laquelle Alain Delon avait eu une brève liaison dans les années 1960. Il affirmait être le fils de l'acteur français et a passé sa vie à essayer de le prouver. Il a même été élevé par Edith Boulogne, la mère du géant du cinéma français.

Le comédien, décédé le 18 août 2024, ne l'a jamais reconnu publiquement et a toujours refusé de se soumettre à un test de paternité, ce qui a entraîné plusieurs démarches judiciaires de la part du photographe. Ari Boulogne racontera dans l'émission Tout le monde en parle en 2001 avoir rencontré Alain Delon, qui lui aurait dit, en 1986 : "T'es mon pote, toi, t'es mon pote. Mais je vais te dire un truc, tu n'as pas mes yeux, tu n'as pas mes cheveux", ajoutant "tu ne seras jamais mon fils".

Ari Boulogne est décédé le 20 mai 2023 à l'âge de 60 ans, un peu plus d'un an avant le décès d'Alain Delon. Devenu hémiplégique et victime de deux AVC, il sera retrouvé mort à son domicile. Ses enfants, Charles et Blanche Boulogne, ont décidé de reprendre le combat judiciaire de leur père. Mais RTL nous apprend que le combat judiciaire pourrait se poursuivre, puisque les deux camps peuvent à nouveau former un pourvoi devant la Cour de cassation.