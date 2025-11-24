Mort d'Udo Kier : dans quels films avait joué l'acteur allemand ?

Le comédien allemand est mort le dimanche 23 novembre 2025 à l'âge de 81 ans. Il laisse derrière lui une grande filmographie composée de plus de 200 longs-métrages.

Le cinéma allemand perd l'une de ses figures emblématiques. L'acteur Udo Kier est décédé le dimanche 23 novembre 2025 en Californie. Son partenaire Delbert McBride a partagé la triste nouvelle au magazine américain Variety et au quotidien The Gardian, sans préciser les circonstances de son décès. Il était âgé de 81 ans.

Udo Kier était l'une des figures majeures du cinéma international. Sa filmographie compte plus de 200 longs-métrages et a été l'affiche d'œuvres du cinéma européen mais également américain. Né en 1944 à Cologne, il s'est installé au Royaume-Uni à ses 18 ans pour débuter une carrière de mannequin. Il se lance dans le métier d'acteur au milieu des années 1960, aidé par son ami, le réalisateur allemand reconnu Rainer Werner Fassbinder.

Ses premiers rôles majeurs se présentent à lui dans les années 1970. Il tient le rôle principal de Chair pour Frankenstein de Paul Morrisay, avant de tourner dans un autre film de ce même réalisateur : Du sang pour Dracula. Il incarnera d'ailleurs d'autres vampires au cours de sa carrière, notamment dans Blade en 1998, L'Ombre du vampire en 2000 ou Bloodrayne en 2005. Il a également été à l'affiche du film d'horreur Halloween de Rob Zombie, remake du classique de John Carpenter.

Udo Kier est un proche de réalisateurs reconnus : il a joué sous la direction de Fassbinder donc, mais également de Gus Van Sant dans My Own Private Idaho en 1991, de Dario Argento dans Suspiria, de Werner Herzog dans Invincible en 2001, ou de Lars von Trier depuis Epidemic en 1987. Très proche de Lars von Trier, il a joué sous sa direction à de nombreuses reprises, notamment dans Melancholia, Nymphomaniac 2.

Il se construit également une riche carrière à Hollywood et vit à Palm Spring en Californie durant plusieurs décennies. On a pu le voir dans Ace Ventura, detective chiens et chats ou dans Armageddon, pour ne citer que ceux-ci. Proche de Jean Marais, Udo Kier a également tourné en France. Il a été à l'affiche de la série télévisée Joseph Balsamo en 1973, où il a joué le rôle du jeune Gilbert. Plus récemment, il a été à l'affiche des deux films majeurs de Kleber Mendonça Filho, Bacurau en 2019, et surtout L'agent secret, récompensé à deux reprises au Festival de Cannes 2025. Il s'agit de son dernier film.