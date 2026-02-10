Catherine O'Hara : les causes du décès de l'actrice de "Maman j'ai raté l'avion" révélées

L'actrice canadienne de "Beetlejuice" et "Maman j'ai raté l'avion" est décédée le 30 janvier 2026 à l'âge de 71 ans.

La disparition de Catherine O'Hara a laissé un vide à Hollywood. La mère de Macaulay Culkin dans Maman j'ai raté l'avion, mais également actrice dans Beetlejuice et Schitt's Creek, est décédée le 30 janvier dernier à l'âge de 71 ans. Les causes de sa mort ont longtemps été mystérieuses, ses proches ayant simplement évoquées une "rapide maladie".

Ce lundi 9 février pourtant, TMZ a publié des informations relatives au décès de la comédienne. Catherine O'Hara serait décédée des suites d'une embolie pulmonaire, précise le tabloïd qui a obtenu le certificat de décès. Elle avait été transportée d'urgence à l'hôpital le 30 janvier après des difficultés respiratoires, avant de mourir quelques heures plus tard. Le certificat de décès mentionne également un cancer du rectum comme facteur secondaire. Sa maladie n'avait pas été révélée à la presse.

Plusieurs années avant sa mort, survenue à son domicile de Los Angeles, Catherine O'Hara avait confié qu'elle souffrait depuis de nombreuses années d'une maladie appelée la dextrocardie avec situs inversus : une affection congénitale rare dans laquelle le cœur et d'autres organes internes se trouvent de l'autre côté du corps. On ne sait pas toutefois si cette maladie a causé son décès.

Catherine O'Hara, une actrice aimée, mais aussi une voix connue

Née le 4 mars 1954 à Toronto, dans une famille d'origine irlandaise, l'actrice américano-canadienne avait débuté sa carrière en 1974, à tout juste 20 ans. À l'époque, elle jouait avec la troupe d'improvisation The Second City. Troupe avec laquelle elle avait créé l'émission à sketches Second City Television.

Mais c'est finalement en interprétant Gail dans After Hours de Martin Scorsese (1985), Delia Deetz dans Beetlejuice de Tim Burton (1988), et bien sûr la mère du personnage principal de Maman, j'ai raté l'avion ! (1990) et Maman, j'ai encore raté l'avion ! (1992) que Catherine O'Hara était parvenue à asseoir définitivement sa notoriété internationale.

Catherine O'Hara aura aussi prêté sa voix dans la version originale de nombreux films devenus culte : elle était Sally dans L'Étrange Noël de monsieur Jack, la maman Alien dans Chicken Little, Kata dans Frère des ours 2 ou encore la grand-mère Frump dans le film d'animation La Famille Addams.

Également connue sur le petit écran, elle restera pour de nombreux téléspectateurs Moira Rose, dans la série comique Bienvenue à Schitt's Creek, où elle interprétait l'ex-riche femme au foyer devenue pauvre. Pour ce rôle, elle aura obtenu plusieurs récompenses : un Emmy Award et un Golden Globe de la meilleure actrice dans une série comique. Dernièrement, elle était apparue dans les séries The Last of Us et The Studio, série pour laquelle elle a également été nommée aux Emmy Awards.

Catherine O'Hara était mariée depuis de nombreuses années à Bo Welch, réalisateur et chef décorateur rencontré sur le tournage de Beetlejuice, en 1988. Elle l'avait épousé en 1992 avant d'avoir deux fils avec lui : Matthew (1994) et Luke (1997).