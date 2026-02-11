Dawson : James Van Der Beek était malade depuis 3 ans, il a succombé à un cancer
DAWSON. James Van Der Beek, icône de la série Dawson's Creek, est mort à l'âge de 48 ans, a-t-on appris ce mercredi 11 février. L'acteur avait révélé publiquement être malade, souffrant d'un cancer depuis environ 3 ans.
De quoi est mort James Van Der Beek, l'éternel Dawson de la série Dawson's Creek ? Le décès de l'acteur a été annoncé ce mercredi 11 février 2026. Il était âgé de 48 ans. Ce sont ses proches qui ont annoncé la nouvelle sur sa page Instagram officielle : "Notre cher James David Van Der Beek s'est éteint paisiblement ce matin. Il a affronté ses derniers jours avec courage, foi et sérénité. Nous aurons beaucoup à partager concernant ses souhaits, son amour de l’humanité et sa conception du caractère sacré du temps. Ces moments viendront. Pour l’heure, nous vous demandons de respecter notre intimité et de faire notre deuil de notre époux, père, fils, frère et ami bien-aimé", peut-on lire sans plus de détail.
En 2024, James Van Der Beek avait publiquement révélé être gravement malade, atteint d'un cancer colorectal de stade 3, découvert l'année précédente. Une révélation faite sur les réseaux sociaux puis dans un magazine sous la contrainte, alors qu'un tabloïd people s'apprêtait à publier la triste nouvelle. James Van Der Beek devait alors participer à The Real Full Monty, une émission caritative américaine inspirée du film culte britannique The Full Monty, dans laquelle devait se déshabiller des célébrités pour sensibiliser le public au cancer.
A cause de la maladie, la star de Dawson avait ensuite dû décommander une réunion des anciens de la série, organisée au profit d'une association caritative. James Van Der Beek a par la suite plusieurs fois donné des nouvelles à ses fans et tenté de sensibiliser sur le cancer colorectal, à commencer par une interview poignante à Good Morning America fin 2024. Avant de rendre hommage à sa famille en pleurs, il témoignait alors de son choc lors du diagnostic de cancer. "J'étais en excellente forme cardiovasculaire. Je mangeais ce que je pensais être sain et j'avais tout un programme [...] pour les semaines et les mois à venir", avait-il déclaré, avant d'enchaîner sur ce "cauchemar" qui venait tout bouleverser.
James Van Der Beek avait plus tard admis auprès du média "Today", en juillet, que combattre le cancer était "un travail à plein temps". Un an après avoir annoncé sa maladie, en novembre dernier, il expliquait vouloir mettre aux enchères divers objets et souvenirs de ses tournages afin de pouvoir financer son traitement.
James van der Beek : Dawson mais pas seulement
Né le 8 mars 1977 dans le Connecticut, James Van der Beek a débuté sa carrière en tant que lycéen dans le “Off-Broadway”. C’est son rôle dans Dawson Creek, en 1997, qui le fait exploser auprès du grand public. Encore aujourd’hui, la série est citée comme un coming of age très apprécié de la génération des spectateurs des années 1990, et le meme de l’acteur, interprétant l'adolescent Dawson Leery, pleurant à chaudes larmes après sa rupture avec Joey Potter (jouée par Katie Holmes), est devenu iconique.
Mais la carrière de James Van der Beek ne se limitait pas à Dawson. On a également pu le voir dans le drame sportif Varsity Blues, mais aussi dans plusieurs séries en tant que guest star, comme Criminal Minds, How I Met Your Mother, ou encore Les Frères Scott. Il a ensuite fait des apparitions dans les séries Mercy, Don’t Trust the B—- in Apt. 23 et la sitcom Friends with Better Lives. Dernièrement, on a pu le voir dans Pose et entendre sa voix dans la série animée Vampirina en version anglaise. On l’a également aperçu dans la 28e saison de Danse avec les stars (us) et en 2025 dans la version américaine de Mask Singer.
Côté vie privée, James Van der Beek a divorcé de l’actrice Heather McComb en 2010. Il s’était remarié avec Kimberly Brook. Il laisse derrière lui six enfants.
Le message annonçant la mort de James Van Der Beek
22:45 - James Van Der Beek : "Je mangeais ce que je pensais être sain"
James Van Der Beek avait marqué les esprits fin 2024, dans une interview poignante à l'émission Good Morning America pour donner plus de nouvelles sur sa santé. Sa première interview télévisée après avoir révélé le terrible diagnostic. "Physiquement, je vais très bien. Je me sens vraiment bien émotionnellement. Vous savez, c'est déjà beaucoup", rassurait-il à l'époque. James Van Der Beek racontait à quel point il avait été "choqué" par le diagnostic, celui d'un cancer colorectal, alors qu'il pensait être en parfaite santé. Alerté par des selles irrégulières, il disait avoir d'abord soupçonné une simple surconsommation de café, avant une coloscopie qui s'est révélée implacable. "J'étais en excellente forme cardiovasculaire. Je mangeais ce que je pensais être sain et j'avais tout un programme [...] pour les semaines et les mois à venir", avait-il déclaré, avant d'enchaîner sur ce "cauchemar" qui venait tout bouleverser.
22:29 - James Van Der Beek marié et père de 6 enfants
Le jeune adolescent romantique et torturé dans Dawson's Creek avait bien changé depuis les années 1990. Après un divorce, James Van Der Beek s'est en effet marié en 2010 à la comédienne Kimberly Brook dans la vraie vie, avec laquelle il a eu pas moins de six enfants ! Une famille qu'il n'avait de cesse de mentionner et de saluer dans ses dernières interviews, comme un soutien indéfectible dans son combat.
22:17 - James Van Der Beek avait fait Danse avec les Stars aux Etats-Unis
Emma Slater, danseuse professionnelle et ancienne partenaire de James Van Der Beek dans l'émission Dancing with the Stars s'est dite "dévastée". "Il est et restera toujours un membre de ma famille", a-t-elle écrit. "Je t'aime tellement, James. Tu peux être fier de l'homme que tu es. Je suis si reconnaissante d'avoir pu être là pour te dire au revoir", indique-t-elle. Emma Slater et James Van Der Beek ont participé ensemble à la compétition de danse lors de la saison 2019. Le duo avait terminé à la cinquième place.
21:46 - "Merci pour tout ton œuvre et pour être une personne si généreuse"
Sur sa page Instagram, l'acteur Paul Walter Hauser a également réagi à l'annonce du décès de James Van Der Beek. Il a ainsi publié une photo du montant qu'il était parvenu à récolter pour le traitement du cancer colorectal du comédien. Et de commenter : "Je t'aime, James. Je sais que tu es au paradis, entouré d'amour. La famille Van Der Beek sera dans nos prières quotidiennes et nous collecterons des fonds pour soutenir ta belle famille. Merci pour tout ton œuvre et pour être une personne si généreuse." James Van Der Beek laisse derrière lui une femme et six enfants.
21:43 - "Je suis si reconnaissante d’avoir pu être là pour te dire au revoir"
Partenaire de James Van Der Beek lors de sa participation à Danse avec les stars, la danseuse professionnelle Emma Slater a confié être "anéantie" par l'annonce de sa mort. "Il est et restera toujours un membre de ma famille. Je t’aime tellement, James. Tu peux être fier de l’homme que tu es. Je suis si reconnaissante d’avoir pu être là pour te dire au revoir", a-t-elle déclaré.
21:38 - "James était un géant", réagit Chad Michael Murray
"Toutes mes pensées vont à votre belle famille. James était un géant. Nous sommes profondément désolés de ce que vous traversez", a également réagi l'acteur Chad Michael Murray, après l'annonce du décès de James Van Der Beek des suites de son cancer sur Instagram. Et de poursuivre : "Ses mots, son art et son humanité nous ont tous inspirés ; il nous a inspirés à être meilleurs en tout point. Que Dieu vous bénisse."
21:30 - "Putain de cancer", réagit Sarah Michelle Gellar après l'annonce de la mort de James Van Der Beek
En commentaire de la publication Instagram annonçant la mort de James Van Der Beek, de nombreuses personnalités ont réagi. Parmi elles, Sarah Michelle Gellar. L'actrice de Buffy s'est dite "profondément attristée". "Si l'héritage de James restera à jamais gravé dans les mémoires, c'est une perte immense, non seulement pour votre famille, mais pour le monde entier. Putain de cancer", a-t-elle complété.
21:23 - Le cancer colorectal, deuxième cancer le plus mortel en France
Troisième cancer le plus fréquent chez l'homme (après ceux de la prostate et du poumon), deuxième chez la femme (après le cancer du sein), le cancer colorectal, dont souffrait l'acteur James Van Der Beek, constitue la deuxième cause de décès par cancer dans l'Hexagone, selon l'Institut national du cancer. Néanmoins, détecté tôt, neuf cas de cancer colorectal sur 10 sont guéris. D'où l'importance d'un dépistage régulier, conseillé tous les deux ans entre 50 et 74 ans par la CPAM.