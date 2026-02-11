Dawson : James Van Der Beek était malade depuis 3 ans, il a succombé à un cancer

DAWSON. James Van Der Beek, icône de la série Dawson's Creek, est mort à l'âge de 48 ans, a-t-on appris ce mercredi 11 février. L'acteur avait révélé publiquement être malade, souffrant d'un cancer depuis environ 3 ans.

De quoi est mort James Van Der Beek, l'éternel Dawson de la série Dawson's Creek ? Le décès de l'acteur a été annoncé ce mercredi 11 février 2026. Il était âgé de 48 ans. Ce sont ses proches qui ont annoncé la nouvelle sur sa page Instagram officielle : "Notre cher James David Van Der Beek s'est éteint paisiblement ce matin. Il a affronté ses derniers jours avec courage, foi et sérénité. Nous aurons beaucoup à partager concernant ses souhaits, son amour de l’humanité et sa conception du caractère sacré du temps. Ces moments viendront. Pour l’heure, nous vous demandons de respecter notre intimité et de faire notre deuil de notre époux, père, fils, frère et ami bien-aimé", peut-on lire sans plus de détail.

En 2024, James Van Der Beek avait publiquement révélé être gravement malade, atteint d'un cancer colorectal de stade 3, découvert l'année précédente. Une révélation faite sur les réseaux sociaux puis dans un magazine sous la contrainte, alors qu'un tabloïd people s'apprêtait à publier la triste nouvelle. James Van Der Beek devait alors participer à The Real Full Monty, une émission caritative américaine inspirée du film culte britannique The Full Monty, dans laquelle devait se déshabiller des célébrités pour sensibiliser le public au cancer.

A cause de la maladie, la star de Dawson avait ensuite dû décommander une réunion des anciens de la série, organisée au profit d'une association caritative. James Van Der Beek a par la suite plusieurs fois donné des nouvelles à ses fans et tenté de sensibiliser sur le cancer colorectal, à commencer par une interview poignante à Good Morning America fin 2024. Avant de rendre hommage à sa famille en pleurs, il témoignait alors de son choc lors du diagnostic de cancer. "J'étais en excellente forme cardiovasculaire. Je mangeais ce que je pensais être sain et j'avais tout un programme [...] pour les semaines et les mois à venir", avait-il déclaré, avant d'enchaîner sur ce "cauchemar" qui venait tout bouleverser.

James Van Der Beek avait plus tard admis auprès du média "Today", en juillet, que combattre le cancer était "un travail à plein temps". Un an après avoir annoncé sa maladie, en novembre dernier, il expliquait vouloir mettre aux enchères divers objets et souvenirs de ses tournages afin de pouvoir financer son traitement.

James van der Beek : Dawson mais pas seulement

Né le 8 mars 1977 dans le Connecticut, James Van der Beek a débuté sa carrière en tant que lycéen dans le “Off-Broadway”. C’est son rôle dans Dawson Creek, en 1997, qui le fait exploser auprès du grand public. Encore aujourd’hui, la série est citée comme un coming of age très apprécié de la génération des spectateurs des années 1990, et le meme de l’acteur, interprétant l'adolescent Dawson Leery, pleurant à chaudes larmes après sa rupture avec Joey Potter (jouée par Katie Holmes), est devenu iconique.

Mais la carrière de James Van der Beek ne se limitait pas à Dawson. On a également pu le voir dans le drame sportif Varsity Blues, mais aussi dans plusieurs séries en tant que guest star, comme Criminal Minds, How I Met Your Mother, ou encore Les Frères Scott. Il a ensuite fait des apparitions dans les séries Mercy, Don’t Trust the B—- in Apt. 23 et la sitcom Friends with Better Lives. Dernièrement, on a pu le voir dans Pose et entendre sa voix dans la série animée Vampirina en version anglaise. On l’a également aperçu dans la 28e saison de Danse avec les stars (us) et en 2025 dans la version américaine de Mask Singer.

Côté vie privée, James Van der Beek a divorcé de l’actrice Heather McComb en 2010. Il s’était remarié avec Kimberly Brook. Il laisse derrière lui six enfants.

Le message annonçant la mort de James Van Der Beek