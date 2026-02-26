Benjamin Lavernhe : en couple avec Rebecca Marder, il a "la chance de ne pas connaître de déséquilibre"

Le présentateur des César est en couple depuis plusieurs années avec l'actrice française, et a osé de rares confidences sur leur relation.

Benjamin Lavernhe relève un nouveau défi ce jeudi soir : l'acteur français, connu pour ses rôles dans En fanfare ou Le sens de la fête, il endosse ce 26 février le costume de maître de cérémonie des César. Ecriture de texte pour animer la soirée, mise en scène, le comédien de 41 ans a admis dans un entretien dans C à vous que "ça fout un trac monstre [...] C'est un exercice très périlleux de funambule. Mais c'est quand même l'occasion de faire rire potentiellement la salle. Je ne vais pas me le redire pour me remettre la pression mais, c'est un espace de liberté et de créativité. J'ai toujours rêvé d'être seul en scène dans un petit coin de ma tête."

En coulisses, Benjamin Lavernhe pourra certainement compter sur le soutien de Rebecca Marder, sa compagne depuis plusieurs années. Elleest également une actrice accomplie, qui a eu les honneurs de nominations aux César par le passé. La comédienne de 30 ans, qui a démissionné de la Comédie-Française en 2023, s'est illustrée dès l'adolescence dans La Rafle. Son rôle dans Une jeune fille qui va bien lui vaut sa première nomination au César du meilleur espoir féminin. Elle a ensuite incarné Simone Veil dans le biopic Simone, le voyage du siècle, et tourné deux fois sous la direction de François Ozon : dans Mon Crime en 2023 et dans L'Etranger en 2025. Sur Netflix, il est possible de la voir dans la série Les Lionnes, mise en ligne au début du mois.

Son couple avec Rebecca Marder

Benjamin Lavernhe et Rebecca Marder se sont rencontrés à la Comédie-Française. Ils ont partagé l'affiche dans De grandes espérances en 2023, qui a été l'occasion d'officialiser leur relation amoureuse. Ils forment un couple extrêmement discret, qui peut compter l'un sur l'autre, mais ils prennent bien soin de compartimenter vie privée et vie professionnelle. Comme l'actrice pouvait l'expliquer à Paris-Match en 2023, "on travaille chacun nos rôles, on a chacun notre carrière". Interviewé par le Figaro, le 16 avril 2025, Benjamin Lavernhe a assuré qu'ils ont "la chance de ne pas connaître de déséquilibre". "Le fait d'être épanouis dans nos métiers est indéniablement plus facile à vivre", assure celui qui a interprété l'abbé Pierre. Si le couple est très discret et partage seulement quelques photos ponctuelles sur leurs comptes Instagram respectifs, on sait toutefois qu'ils n'ont pas d'enfants.