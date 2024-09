La suite du thriller psychologique musical porté par Joaquin Phoenix et Lady Gaga a été projeté en avant-première la Mostra de Venise. Les premiers critiques ont donc vu le film avant sa sortie en octobre.

C'est l'un des films les plus attendus de cette rentrée 2024. Dans quelques semaines, le public français pourra découvrir Joker : Folie à deux, suite du film réalisé par Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix (rejoint par Lady Gaga dans cette suite). S'il sort dans nos salles obscures le 2 octobre, le public de la Mostra de Venise a déjà pu le découvrir en avant-première ce mercredi. Alors, est-ce aussi bien que le premier, et ce mélange entre le monde des comics et celui de la comédie musicale peut-il espérer remporter avec un Lion d'or, quatre ans après celui remporté par le premier épisode ?

Sans surprise, Joker : Folie à deux divise la critique, qui semble être globalement restée sur sa faim. Sur Metacritic, qui recense 22 critiques recensées pour le moment, Joker : Folie à deux remporte la note moyenne de 53/100. Sur Rottentomatoes, avec 43 avis, la note s'élève à 60% d'avis positifs. Si la prestation de Lady Gaga ou les qualités visuelles du film sont saluées, le reste divise plus largement la presse américaine et française.

Si Le Parisien parle d'un film "époustouflant" dans lequel Lady Gaga "crève l'écran", Le Monde reproche au film de ne pas faire preuve d'une "grande inventivité" et propose un "show inégal". The Independant parle d'un "film ingénieux et profondément troublant", quand IGN déplore "son potentiel inexploité" dans une suite qui ne "raconte rien de nouveau". Ce second épisode "est un film ennuyeux et sans intérêt" pour Vanity Fair, "un peu léger voire parfois fade" pour The Hollywood Reporter. Variety estime de son côté que le concept du mélange des genres opposé, aussi "audacieux" soit-il, "n'est pas bien exécuté dans ce film". Mais comme souvent avec le cinéma, c'est le public qui aura le dernier mot pour déterminer si le succès dépassera celui du premier volet. Quoi qu'il en soit, le réalisateur Todd Phillips a été clair, il n'y aura pas de suite.

Synopsis - Suite du film Joker (2019). Interné dans l'asile d'Arkham, Arthur Fleck/Le Joker est jugé pour cinq meurtres. Il décide d'assurer lui-même sa défense alors qu'il noue une relation avec la psychiatre Harley Quinn.