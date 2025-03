Comment la fille de Pelicot veut lui soutirer des aveux sur son viol supposé

Caroline Darian, fille de Dominique et Gisèle Pelicot, a porté plainte mercredi contre son père pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. Elle espère désormais obtenir des aveux concernant son cas.

Elle a toujours affirmé être "la grande oubliée" du procès des viols de Mazan. Caroline Darian, la fille de Dominique et Gisèle Pelicot, a déposé plainte mercredi 5 mars contre son père auprès du parquet de Versailles pour viol, tentative de viol, agression sexuelle par ascendant et d'autres infractions, une dizaine au total. Comme le relaie France Bleu, Caroline Darian a aussi déposé plainte contre son père pour "administration d'une substance de nature à altérer le discernement afin de commettre un viol ou une agression sexuelle", comprendre pour soumission chimique.

Dominique Pelicot a été condamné en décembre dernier à 20 ans de prison pour les viols aggravés sur son épouse Gisèle, qu'il a droguée. Dans le cadre de la médiatique affaire dite des viols de Mazan, deux photos de Caroline couchée, visiblement inconsciente, et vêtue d'une culotte qui ne lui appartient pas ont également été retrouvées dans le matériel informatique de son père lors de l'instruction. Le nom de ces fichiers : "ma fille à poil le 9 juillet 2020" ou encore "montage mère/fille comparatif de face", qui présentait une photo de Caroline Darian et une autre de Gisèle Pelicot.

"La reconstruction passe par une reconnaissance de [s]on statut de victime"

Pour ces photos et leur envoi à un inconnu qui n'a jamais été retrouvé sur Internet, Dominique Pelicot a été condamné pour "atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrements d'images d'une personne présentant un caractère sexuel", en décembre dernier. Mais Caroline Darian en est persuadée, selon les informations de BFMTV : elle aurait été victime d'abus sexuels de la part de son père en étant elle aussi sous soumission chimique. La période des faits pourrait potentiellement s'étendre sur dix ans, entre 2010 et 2020. Avec cette plainte, la fille de Gisèle Pelicot espère que "la justice fasse véritablement son travail", a-t-elle fait savoir à la chaîne d'information en continu.

Lors du procès des viols de Mazan, Dominique Pelicot s'est toujours défendu d'avoir eu le moindre geste incestueux envers sa fille. "Oui, il a démenti, mais il a menti à plusieurs reprises et refait plusieurs versions de l'histoire durant les deux ans et demi de l'instruction", remarque Caroline Darian, dont Le Monde se fait l'écho. Pour elle, "la reconstruction passe par une reconnaissance de [s]on statut de victime". Invitée mardi sur France Inter, Caroline Darian a estimé que "sans les aveux de Dominique Pelicot, [elle restera] avec ce doute absolu".

"Pour que Dominique Pelicot parle, il lui faut du temps"

"Je pense que c'est une personnalité très complexe et que dans cette cour, on n'a pas pris le temps de l'analyser. Pour que Dominique Pelicot parle, il lui faut du temps et créer un climat de confiance", a analysé mardi sur les ondes de France Inter Caroline Darian, au sujet de son père. "Et pour lui arracher des aveux, ça demande du temps et une forme de psychologie qu'on n'a pas dans une cour criminelle ou une cour d'assises", a-t-elle estimé.

Si Caroline Darian attend désormais la réponse du parquet, une suite favorable permettrait une nouvelle étape judiciaire. Ces infractions pourraient ainsi faire "l'objet de poursuites et d'investigations sérieuses et approfondies", estime Me Florence Rault, la nouvelle avocate de Caroline Darian, comme le relaie BFMTV. Lors de ces investigations, la fille de Dominique Pelicot espère de nouveaux interrogatoires qui permettront peut-être d'en savoir plus sur la soumission chimique dont elle se dit certaine d'avoir également été victime, mais aussi sur les potentiels abus sexuels dont elle aurait été victime de la part de son père.

Interrogée par BFMTV jeudi sur cette nouvelle plainte déposée contre son client, Me Béatrice Zavarro, l'avocate de Dominique Pelicot, a confié ne pas être surprise. "On pouvait s'y attendre, compte tenu des revendications et des convictions de Caroline Darian lors du procès d'Avignon", a-t-elle déclaré, tout en rappelant que "le parquet d'Avignon, lors de ses réquisitions, avait souligné l'absence d'éléments objectifs pour poursuivre Dominique Pelicot pour ces faits précis".