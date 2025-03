"Santé du pape François : une assistance permanente et un risque identifié"

Le pape François est dans un "état stable" et n'a pas fait de nouvel épisode d'insuffisance respiratoire selon le Vatican. Sa santé n'est toutefois pas rassurante avec une aide respiratoire encore indispensable et de nouvelles crises qui peuvent survenir.

L'essentiel : L'hospitalisation du pape François se poursuit et son état de santé ne s'améliore pas. Le souverain pontife a été admis à l'hôpital Gemilli de Rome le 14 février après une infection pulmonaire polymicrobienne bilatérale qui s'est ajoutée à une bronchite chronique.

L'état de santé du pape François est "stable" selon les dernières nouvelles du Vatican, mais l'homme de 88 ans reste dans une situation "complexe" avec un "pronostic réservé". Il a déjà fait quatre épisodes d'insuffisance respiratoire, dont deux consécutifs le lundi 3 mars. Des crises qui risquent de se reproduire et qui pourrait aggraver l'état du Saint-Père.

Le pape François, dont les poumons et les bronches sont touchés, est constamment assisté d'une aide respiratoire. Il est placé sous oxygénothérapie à haut débit la journée et sous ventilation mécanique non invasive la nuit. Le souverain pontife suit aussi une physiothérapie respiratoire et motrice.

L'état stationnaire du pape François n'est pas une nouvelle si rassurante, puisqu'une amélioration de sa santé pouvait être espérée après trois semaines d'hospitalisation. Le Vatican assure toutefois que le Saint-Père reste de "bonne heure", "toujours alerte et coopératif à la thérapie".

11:52 - Le pape François sous physiothérapie respiratoire En plus de l'assistance respiratoire, le pape François bénéficie d'une physiothérapie respiratoire. Il s'agit d'exercice de rééducation réalisé avec un kiné pour retrouver la capacité de respirer par soi-même, suffisamment et mieux. Le but est, à terme, de se passer des dispositifs plus lourds comme l'oxygénothérapie et la ventilation mécanique. Le souverain pontife reçoit également une physiothérapie motrice selon le Vatican. 11:01 - Une assistance respiratoire indispensable pour le pape François Atteint d'une pneumonie et d'une bronchite chronique, le pape François présente des difficultés à s'oxygéner tout seul. Lesquelles ont été aggravées avec les épisodes d'insuffisance respiratoire causés par l'obstruction des bronches et voies respiratoires. Depuis le début de la semaine, le souverain pontife est constamment assister d'un dispositif pour l'aider à respirer : il reçoit "une oxygénothérapie à haut débit pendant la journée et la ventilation mécanique non invasive [est] reprise pendant la nuit", explique le Vatican dans son dernier communiqué de jeudi matin. 05/03/25 - 19:48 - L'état de santé du pape "stationnaire" Dans son dernier bulletin du jour, publié en début de soirée ce mercredi, le Vatican affirme que l'état de santé du pape est resté "stationnaire" ce 5 mars. Comme la veille, pas de nouvelle crise respiratoire. Le souverain pontife a toutefois bénéficié d’une "oxygénothérapie à haut débit" dans la journée et sera à nouveau placé sous "ventilation mécanique non invasive" cette nuit. Malgré son état stationnaire, son pronostic reste cependant toujours "réservé". 05/03/25 - 17:56 - "Il y a des hauts et des bas", déclare le cardinal Edoardo Menichelli. L'état de santé du pape François continue d'inquiéter, mais certains cardinaux appellent à l'espérance à l'instar du cardinal Edoardo Menichelli. "Il est évident que lors d’une maladie, il y a des hauts et des bas. Cependant, sans entrer dans des interprétations qui ne relèvent pas de notre responsabilité, et qui relèvent plutôt des médecins, je crois qu'en ce moment il est important que chacun fasse preuve de tendresse et de prière pour le Saint-Père, afin que le Seigneur l'aide et que sa volonté s'accomplisse", a-t-il déclaré au Corriere Della Sera. Celui qui est assistant ecclésiastique national de l'Association des médecins catholiques italiens et possède une longue expérience de proximité avec les malades dans les hôpitaux estime que le pape François en communiquant sur son état libre "témoignage de faiblesse, de maladie très important". "Le Saint-Père n'a pas eu peur de montrer ses fragilités. Ce faisant, il nous montre que la vie est belle en elle-même : quelle qu'en soit l'apparence aux yeux des autres, à une époque qui célèbre tout ce qui est efficace, elle a en elle un caractère sacré auquel personne ne peut toucher. Et il fait un geste d'amour envers les personnes qui souffrent, les personnes âgées, les personnes seules. C'est comme s'il disait : tu vois, je suis comme toi". 05/03/25 - 16:03 - Le pape François a subi des bronchoscopies Les dernières crises d'insuffisance respiratoire du pape ont nécessité des bronchoscopie pour aspirer le mucus obstruant les voies respiratoires. La manoeuvre consiste à anesthésier localement le nez, la bouche et la gorge du patient pour introduire, par le nez ou la bouche, un tube de moins de 4 millimètres de diamètre et le faire descendre dans les bronches. L'examen dure en général une quinzaine de minutes et n'empêche pas le patient de respirer, l'inconfort est réduit pas les produits anesthésiants. Si la bronchoscopie est une examen invasif, il est très sûr et n'entraine pas de complications dans plus de 95% des cas. 05/03/25 - 14:29 - L'infection pulmonaire du pape François ne semble pas se propager Si l'infection pulmonaire du pape François est toujours présente, le Vatican indique que cette dernière ne se propage. Le Saint-Siège insiste sur l'absence de fièvre qui suggérerait une prolifération ou une aggravation de l'infection et il assure que "le tableau clinique général est également stable en ce qui concerne le cœur, les reins et les valeurs sanguines". Si le mal ne touche que les poumons, il est conséquent et "la situation générale reste complexe". 05/03/25 - 12:54 - De nouveaux épisodes d'insuffisance respiratoire possibles Le pape François a fait quatre crise d'insuffisance respiratoire depuis son hospitalisation : la première lors de la première semaine à l'hôpital, la deuxième vendredi dernier et les deux dernières ce lundi 3 mars. Il faut éviter que de nouvelles crises ne surviennent, car chacune peut entrainer des complications. Pour l'heure, aucune crise ne semble avoir cause de dégâts sur la santé du souverain pontife. Les médecins se montrent toutefois prudents car de futures crises peuvent encore se présenter. 05/03/25 - 11:32 - Le pape François constamment sous aide respiratoire à l'hôpital Le mal dont souffre le pape François touche les poumons et les voies respiratoires - il s'agit d'une pneumonie bilatérale qui s'est ajouté à une bronchite chronique qui suit le souverain pontife depuis quelques années précise Corriere Della Sera. Les symptômes de ces maladies, dont l'amas du mucus endobronchique, peuvent empêcher la respiration et l'oxygénation, de fait le pape François est constamment placé sous aide respiratoire depuis ses premières crises. "Le jour, il est soumis à une oxygénothérapie à haut débit, une ventilation par les plaquettes nasales qui représente un niveau inférieur à la ventilation mécanique la nuit", relate le journal italien. Le Saint-Père n'a toutefois jamais été intubé depuis son hospitalisation. De la physiothérapie respiratoires et desexercices de rééducation pour permettre au pape de s'oxygéner plus efficacement et suffisamment tout seul sont prescrits. 05/03/25 - 10:59 - Pas de nouvelles crises, mais pas de nouvelles rassurantes non plus Après les deux épisodes d'insuffisance respiratoire aigüe survenu lundi, le pape François n'a pas présenté de nouvelle crise sur la journée de mardi selon les dernières nouvelles du Vatican. L'état clinique du souverain pontife est "resté stable" et l'homme de 88 ans a "alterné prière et repos" sur l'ensemble de sa journée. Le Saint-Siège continue de donner des nouvelles rassurantes indiquant que le pape reste "apyrétique (n'est pas fiévreux, ndlr), toujours alerte, coopératif à la thérapie" et alerte. Reste que le pronostic apparait toujours comme "réservé" et que la stabilité, sans signe d'amélioration après trois semaines d'hospitalisation n'est pas une situation rassurante pour la santé du pape François.

"Le Pape a bien dormi pendant la nuit et se repose", a déclaré le Saint-Siège dans un bref communiqué ce jeudi 27 février. Le souverain pontife est désormais dans un état "stable", et son pronostic vital "réservé". "Mercredi soir, le dernier bulletin de santé expliquait que le scanner passé par François a montré une évolution normale de l’inflammation pulmonaire et de bonnes analyses sanguines. Dans l'après-midi du mercredi 26 février, François a par ailleurs poursuivi ses activités professionnelles. Le pronostic reste néanmoins réservé selon les médecins", précise le communiqué.

En fin de semaine dernière, "la complexité du tableau clinique et l'attente nécessaire pour que les thérapies pharmacologiques fassent effet exigent de rester réservé sur le pronostic", précisait son bulletin de santé. De plus, certains examens montraient une insuffisance rénale initiale, certes légère, mais bien présente. Si les médecins indiquent que cet aspect relativement inquiétant de sa santé reste "sous contrôle", l'accumulation de pathologies révélées chez le pape François n'augure rien de bon, qui plus est à un âge avancé.

Le pape François est hospitalisé depuis plus de deux semaines, mais il est malade depuis plus longtemps. Ce qui a été annoncé comme une bronchite est devenue une pneumonie touchant les deux poumons. Dans le détail, le Vatican indique que "l'infection polymicrobienne, qui s'est déclarée sur fond de bronchectasie et de bronchite asthmatique, et qui a nécessité l'utilisation d'une antibiothérapie à base de cortisone, rend le traitement thérapeutique plus complexe". Samedi 22 février, le pape a également été victime d'une crise asthmatique respiratoire. Il a alors eu besoin d'un apport d'oxygène à haut débit, ainsi que d'une transfusion sanguine. "L'état du Saint-Père reste critique et, comme nous l'avons expliqué hier, le Pape n'est pas hors de danger", indiquait samedi soir un communiqué du Vatican.

La santé fragile du pape François

La prudence reste donc de mise au vu de la santé fragile du pape François, âgé de 88 ans. D'autant qu'une longue hospitalisation n'est pas sans risque comme l'indiquait Margherita De Bac à Corrirere Della Serra mercredi : "Le danger le plus redouté est la septicémie, le passage de micro-organismes dans le sang qui se propagent à d'autres organes, avec des conséquences très graves". Le journal italien révélait par ailleurs que le souverain pontife devrait observer deux à trois semaines de "repos absolu". En France, le rédacteur en chef adjoint de La Croix et ancien correspondant au Vatican, Loup Besmond de Senneville, se montre aussi inquiet au regarde de la communication du Saint-Siège sur RTL : "Si le Vatican évoque un tableau clinique préoccupant, complexe, avec des mots qui font état de vrais problèmes, ce sont clairement les communiqués les plus graves et les plus préoccupants qu'on ait jamais vus sur une hospitalisation du pape François".

Ces dernières années, l'octogénaire a multiplié les hospitalisations et les opérations, dont certaines avaient été cachées par les autorités religieuses avant d'être révélées par des médias italiens. Les soucis de santé du pape, qui apparaissait, très affaibli avaient alors suscité une vive inquiétude. Après des problèmes médicaux consécutifs, et plutôt importants, entre 2021 et 2023, le pape François semble avoir échappé à de nouveaux gros ennuis de santé ces derniers mois. La nouvelle hospitalisation du pape en ce début d'année 2025 est préoccupante, l'état du pape est à surveiller : chez les personnes de plus de 75 ans, la bronchite aiguë peut justifier une surveillance médicale accrue, surtout lorsque les symptômes et l'inflammation persistent au-delà de 10 jours.