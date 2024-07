L'acteur de "Dune" et "Wonka" interprète la légende de la chanson américaine dans le biopic "A complete Unknown", réalisé par James Mangold. La bande-annonce est sortie.

Comme a déjà pu le prouver le biopic très singulier I'm not there en 2007, Bob Dylan est un vrai personnage de cinéma. Pas étonnant que le chanteur américain âgé de 83 ans ait droit à un nouveau biopic en cette fin d'année 2024. Intitulé A complete unknown (en référence à la chanson "Like a Rolling Stone", mais également à l'intrigue du film), ce film réalisé par James Mangold retrace les débuts de cet artiste, d'abord inconnu, qui deviendra ensuite une star mondialement connue de la musique et un poète américain qui décrochera même un Prix Nobel de la littérature en 2016.

Le cinéaste James Mangold n'en est pas à ses débuts dans le genre du biopic musical, puisqu'il avait déjà réalisé le très réussi Walk the line, qui retraçait le parcours de Johnny Cash avec Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon. Pour incarner une version jeune de Bob Dylan, le réalisateur a choisi de confier le rôle à Timothée Chalamet, star de 28 ans qui a explosé dans Dune, Wonka ou encore Call me by your name. Il donne la réplique à Elle Fanning (The Great, The Neon Demon) et Edward Norton (Fight Club, American History X).

La première bande-annonce de A complete unknown, mise en ligne ce mercredi 24 juillet, dévoile non seulement une photographie superbe, mais également les premières notes de Timothée Chalamet dans le rôle. Cela permettra de patienter avant de découvrir le long-métrage, dont la sortie est prévue exclusivement au cinéma a priori en décembre. En attendant, voici les premières images ci-dessous.

