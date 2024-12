Le film de Dany Boyle sera l'un des événements cinéma de l'année 2025. "28 ans plus tard" a enfin dévoilé sa première bande-annonce.

"Que va devenir l'humanité ?" C'est la question qui semble être au coeur de 28 ans plus tard. Le troisième épisode de la trilogie de zombies créée par Danny Boyle et débutée en 2003 avec 28 jours plus tard sort au cinéma le 18 juin 2025. L'univers développés par le cinéaste britannique oscarisé se développe encore davantage, comme on a pu le découvrir dans la bande-annonce glaçante mise en ligne le 10 décembre.

Celle-ci se déroule près de trois décennies après que le Virus de la Fureur se soit échappé d'un laboratoire d'armes biologiques. Certains ont trouvé un moyen de survivre au milieu des infectés, notamment sur une île lourdement défendue. L'un d'entre eux la quitte cependant pour accomplir une mission qui va lui permettre de découvrir de nouveaux secrets sur les infectés, mais aussi les survivants. Le troisième film de Danny Boyle regroupe au casting des stars du grand écran, à savoir Jodie Comer (Killing Eve, Le dernier duel), Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train) ou encore Ralph Fiennes (Conclave, La liste de Schindler...).

Cillian Murphy est également annoncé au casting, mais aussi en producteur exécutif. Tom Rothman, président de Sony Pictures, assurait en mai dernier à Deadline que l'acteur "sera de retour, mais d'une manière surprenante". Au regard de la bande-annonce, cela semble effectivement le cas ! Certains se demandent si son personnage, Jim, n'apparaîtrait pas sous les traits d'un infectés. La ressemblance est en effet troublante, d'autant plus qu'on ne sait pas ce qu'il advient du personnage après 28 jours plus tard. Vous pouvez le vérifier par vous-mêmes ci-dessous (à 1'54), avant de découvrir le film en salles.

Synopsis - Cela fait 28 ans que la Grande-Bretagne vit sous le joug d'une terrible épidémie qui infecte les personnes pour en faire des humains enragés. Des non-infectés subsistent cependant par groupe, et l'un d'entre eux quitte l'un de ces groupes isolés pour se lancer dans une quête.