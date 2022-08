Samsung Galaxy Z Flip 4 : enfin dévoilé ! Les infos, prix et date de sortie

SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4. Le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 4 est présenté ce mercredi 10 août par Samsung. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau smartphone de la marque coréenne.

[Mis à jour le 10 août à 14h34] Ce mercredi 10 août, les amateurs de la marque Samsung ont rendez-vous avec la conférence Galaxy Unpacked 2022. Cette édition sera l'occasion de découvrir en détails le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 4. Le prochain téléphone pliable de Samsung a été victime de fuites ces dernières semaines avec des clichés du nouveau Samsung Galaxy Z Flip 4 dans plusieurs coloris différents : or, bleu, gris et violet. La conférence est à suivre en direct ci-dessous.

Le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 4 sera disponible en quatre coloris. © Samsung/91Mobiles

Quelles seront les caractéristiques du Samsung Galaxy Z Flip 4 ?

Bien qu'aucune information officielle ne soit encore parue concernant le Samsung Galaxy Z Flip 4, il est déjà possible de trouver quelques fuites à son sujet. Le téléphone à clapet de chez Samsung est particulièrement attendu, et plusieurs leakers spécialisés disposent déjà de quelques données relatives à son sujet.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 serait notamment pourvu d'un processeur Snapdragon 8 Gen 1, l'une des puces les plus puissantes actuellement sur le marché, et notamment plus performante que l'Exynos 2200 qui équipe actuellement le Samsung Galaxy S22. Le Galaxy Z Flip 4 deviendrait alors le smartphone le plus puissant de chez Samsung, aux côtés du Samsung Galaxy Z Fold 4.

Peu d'autres informations sont déjà disponibles au sujet du Samsung Galaxy Z Flip 4. La firme pourrait notamment améliorer l'écran du précédent téléphone à clapet. Des brevets font notamment état d'un écran déroulable que l'on pourrait retrouver sur le Z Flip 4 ou même un autre produit de la marque.

L'un des gros points noirs du précédent Z Flip était son autonomie. Samsung semble avoir entendu les critiques, puisque le Samsung Galaxy Z Flip 4 serait pourvu d'une meilleure batterie que son prédécesseur. Le nouveau téléphone pliable de Samsung disposerait notamment d'une batterie de 3595 mAh.

Quel sera le design du Samsung Galaxy Z Flip 4 ?

Il ne faudra pas s'attendre à de grands changements sur ce point. Le design du nouveau Samsung Galaxy Z Flip 4 devrait quasiment être identique à celui de son prédécesseur. La firme semble avoir trouvé sa formule avec les précédentes éditions, et le Z Flip 4 ne serait donc qu'une amélioration des composants du téléphone. Plusieurs clichés sont déjà disponibles grâce au leaker spécialisé @OnLeaks sur Twitter.

Le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 4 ne devrait pas revoir son design. © Samsung / @OnLeaks

Quelle sera le prix du Samsung Galaxy Z Flip 4 ?

Le gros avantage du Samsung Galaxy Z Flip 4 par rapport à son grand frère, le Z Fold 4, devrait être son prix. Comme pour les précédentes versions, le Z Flip 4 devrait être proposé à un tarif plus accessible que le Fold. Aucune source ne dispose encore d'information concernant les tarifs à venir, mais on peut imaginer que le Z Flip 4 sera proposé aux alentours des 1000 euros. Pour rappel, le Galaxy Z Flip 3 avait notamment été lancé à partir de 1059 euros, avant de connaître de belles baisses de prix.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3 128GB PHANTOM BLACK Neuf à partir de 689,00 € Occasion à partir de 333,00 € Amazon 689,00 € Voir

Rakuten 689,89 € Voir

Darty 804,39 € Voir

Fnac 852,18 € Voir Rakuten 689,89 € 333,00 € Voir

Reconditionné 570,00 € 540,00 € Voir

Amazon 689,00 € 636,31 € Voir

Encore une fois, aucune information officielle ou évènement n'a été annoncé pour le Samsung Galaxy Z Flip 4. La firme devrait cependant tenir une conférence "Unpacked" durant le début du mois d'août pour y annoncer ses nouveautés en matière de téléphones pliable. Le Samsung Galaxy Z Flip 4 devrait sortir aux alentours des mois d'août-septembre 2022.