Test Honor Magic V5 : difficile de lui trouver de vrais défauts !

Seulement quelques semaines après la sortie du dernier pliable de Samsung, Honor riposte en dévoilant son smartphone pliable le plus abouti à ce jour.

Si l'on vous présente un smartphone pliable, il y a de fortes chances que vous pensiez qu'il s'agisse d'un Samsung. Il faut dire que la marque est toujours leader sur le marché, notamment grâce à son dernier Samsung Galaxy Z Fold 7 que nous avons testé il y a quelques semaines.

Pourtant, il existe de plus en plus de concurrents sérieux sur ce domaine. Honor est certainement l'un des plus en vogue ces dernières années avec sa série des Magic V qui continuent de se distinguer comme d'excellents appareils, mais à des prix assez élevés. Nous avons pu recevoir le dernier Honor Magic V5 à la rédaction afin de le comparer au Samsung Galaxy Z Fold 7, et nous avons grandement été surpris. Notre test.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par le constructeur.

Le récap de notre test du Honor Magic V5 Un design maitrisé et qui transpire le smartphone premium

et qui transpire le smartphone premium Des performances photo au niveau

Deux excellents écrans mais on recommandera le mode vif par défaut

mais on recommandera le mode vif par défaut Bonne autonomie et charge rapide Un capteur photo un peu trop imposant

MagicOS est un OS assez froid et impersonnel

est un OS assez froid et impersonnel Le prix reste élevé

Un design aussi fin que léger

La grosse communication de Samsung autour de son Z Fold 7 tournait principalement autour de sa finesse. Il faut admettre qu'avec seulement 8,9 mm d'épaisseur, le smartphone pliable impressionne. Un record que Honor ne voulait pas laisser invaincu avec son nouveau Magic V5 dont l'épaisseur est de 8,8 mm si l'on omet le capteur photo (comme pour le Z Fold 7).

© Linternaute / Julian Madiot

Une finesse impressionnante et qui se ressent au quotidien tant le Magic V5 a tout d'un smartphone "classique" lorsqu'il est replié. Qu'il s'agisse de sa prise en main globale (avec la disposition des boutons et menus) ou de sa facilité à être transporté dans une poche ou un sac, le format pliable du Honor Magic V5 s'oublie très facilement. On est donc loin de l'effet "brique" que l'on pouvait ressentir il y a quelques années !

On pourra éventuellement pester face à la protubérance du module photo que l'on retrouve souvent sur les smartphones Honor haut de gamme, mais cette taille est certainement nécessaire pour délivrer de bonnes performances en photo (mais nous y reviendrons). Heureusement, cette protubérance est bien centrée et permet d'utiliser le téléphone lorsqu'il est posé sur une surface plate sans que ce dernier ne penche trop. Mettons également en avant le poids de 218 g très correct pour ce format.

Une fois déplié, la finesse du Honor Magic V5 se ressent énormément et choque notre entourage qui craint pour la solidité du produit. Heureusement, la marque garantit que son pliable est capable de supporter plusieurs centaines de milliers d'ouvertures et fermetures. Une donnée que nous ne pouvons évidemment vérifier, mais dont la solidité de la charnière tend à nous rassurer.

© Linternaute / Julian Madiot

Au global, la prise en main du Honor Magic V5 frôle la perfection et on espère juste que Honor réussisse à affiner désormais ses capteurs photos (sans perdre en qualité !) d'ici les prochaines années.

Non pas un, mais deux excellents écrans

Voilà un point sur lequel nous ne saurions différencier le Samsung Galaxy Z Fold 7 du Honor Magic V5. Le smartphone pliable d'Honor dispose lui aussi de deux excellents écrans dont la lisibilité s'avère excellente au quotidien. Cela s'explique notamment par la fréquence de rafraichissement adaptative pouvant monter jusqu'à 120 Hz pour un maximum de fluidité, mais également et surtout par la luminosité maximum des deux écrans : 5000 nits. Un score qui se ressent tant les deux écrans peuvent être extrêmement lumineux ce qui est pratique pour le confort et la lisibilité en plein soleil.

© Linternaute / Julian Madiot

Notons également le rendu des couleurs calibré sur "vif" par défaut et que nous recommandons au quotidien. Si ce dernier s'avère parfois un peu trop saturé, le mode "normal" a tendance à un peu trop tirer sur le jaune ce qui reposera davantage vos yeux, mais produira un rendu moins agréable et réaliste au quotidien.

Côté logiciel/écran, le Honor Magic V5 regorge d'options pour s'adapter à son format de téléphone pliable. Il est notamment possible d'y paramétrer une option de triple écran pour davantage d'applications affichées, de sélectionner le ratio des applications sur le grand écran interne ou de forcer certains affichages selon l'écran que vous utilisez.

Un logiciel impersonnel mais bourré d'options

Allons droit au but : parmi la multitude de systèmes d'exploitation que l'on retrouve aujourd'hui (NothingOS, iOS, OneUI chez Samsung...), la surcouche logicielle de Honor est sûrement l'une de celles que l'on apprécie le moins. MagicOS est livré dans sa 9e génération sur le Magic V5 et regorge de choses aussi intelligentes que frustrantes.

Expédions par le négatif puisque ce dernier est purement subjectif : nous n'aimons pas l'aperçu global de MagicOS. Bien que ce dernier puisse emprunter quelques belles idées d'Android (comme les icônes de couleur), il est généralement très froid dans sa présentation et se rapproche davantage de l'OS d'un ancien iPhone que d'un Google Pixel.

© Linternaute / Julian Madiot

Outre des menus très impersonnels, MagicOS s'accompagne une nouvelle fois de nombreux logiciels préinstallés. Il est cependant à noter qu'il ne s'agit nullement de "bloatwares" comme des Booking.com ou ebay, mais de véritables applications développées par Honor. Hélas, ces dernières peuvent souvent faire doublons par rapport à des outils que l'on a l'habitude d'utiliser (vous disposez donc d'une galerie photo en plus de Google photos, mais également d'un App Market en plus du Google Play Store). Bref, un peu de ménage s'impose au lancement de l'appareil, mais rien de particulièrement handicapant non plus.

Outre ces petits détails, MagicOS regorge d'options très pratiques et nous ne saurions toutes les énumérer dans ce test. On y retrouve notamment une détection de deepfakes réalisés avec IA, des sélections intelligentes de textes, de la traduction de textes et appels en temps réel... Notre petite préférence allant pour "espace parallèle" qui permet de bénéficier d'une session privée uniquement accessible avec empreinte digitale ou reconnaissance faciale.

Des photos enfin au niveau d'un smartphone haut de gamme classique ?

L'une des faiblesses des smartphones pliables tient généralement dans leurs capteurs photos. Le format si spécial des pliables et leur design est un véritable casse-tête pour les constructeurs qui doivent jongler entre la finesse du produit et l'épaisseur des capteurs photo. Cette tendance tient cependant à s'atténuer avec les années et les améliorations du traitement logiciel, et ce n'est pas Honor qui dira le contraire.

Le Magic V5 est pourvu de trois capteurs (sans compter les deux caméras selfie). L'objectif principal et l'ultra grand angle de 50 Mpx s'en tirent extrêmement bien au quotidien. Le piqué est globalement très bon et la colorimétrie tape dans le mille. Nos clichés ressortent avec de multiples détails même si l'on a pas forcément cet effet "wahou" que l'on pourrait trouver chez un Google Pixel par exemple.

Le téléobjectif permet de prendre des photos jusqu'en x3 de façon optique. Au-delà, le traitement numérique prend le relai, mais ce dernier parvient à restituer suffisamment de détails jusqu'en x5/x6. Les zooms supérieurs s'accompagnent malheureusement d'une perte graduelle de qualité globale et les clichés réalisés en x100 sont tout bonnement inutilisables malgré l'IA qui fait de son mieux pour restituer des petits détails comme du texte ou champs de blé.

De nuit ou lorsque la lumière se fait rare, les résultats sont également bons. Si le Honor Magic V5 ne parvient pas à égaler les performances d'un Samsung Galaxy S25 Ultra ou même d'un Honor Magic 7 Pro, le téléphone parvient tout de même à capturer suffisamment de lumière sans trop dénaturer la scène. Quelques détails apparaissent cependant comme flous si l'on vient à zoomer dans l'image.

Les performances qu'on attend d'un smartphone premium

Le Honor Magic V5 coûte cher. C'est pourquoi Honor a choisi d'y intégrer l'une des meilleures puces actuellement disponibles sur le marché : la Snapdragon 8 Elite de l'entreprise Qualcomm. Si cette puce a déjà prouvé ses performances par le passé (notamment chez Samsung avec le S25 Ultra ou le Z Fold 7), elle a également été plusieurs fois pointée du doigt pour sa chauffe assez importante sur certains appareils.

Si votre quotidien ne consiste qu'à naviguer entre des applications classiques comme les réseaux sociaux (Facebook, X...), de la messagerie (WhatsApp, Gmail, Messenger...) ou de la vidéo (YouTube, Twitch...) alors le Honor Magic V5 ne vous fera nullement défaut. Le téléphone est pleinement capable d'encaisser une, deux ou même trois applications ouvertes simultanément. Un must pour la productivité.

Si vous êtes un gamer, vous n'aurez rien à craindre des performances du Magic V5. Le smartphone est pleinement capable de faire tourner vos jeux habituels comme Genshin Impact, Wuthering Waves ou Zenless Zone Zero en qualité maximale et avec une fluidité exemplaire. Si une chauffe peut se faire ressentir au bout de plusieurs minutes de jeu, cette dernière est bien mieux gérée que chez certains concurrents et ne vous gênera nullement.

© Linternaute / Julian Madiot

Une autonomie correcte pour une recharge rapide

Là où Samsung a décidé de ne pas inclure de batterie en silicium carbone dans son dernier Z Fold 7, Honor prend le contrepied. Cela se ressent tant dans la capacité des dites batteries (4400 mAh chez Samsung contre 5820 mAh chez Honor) que dans les usages. Dommage cependant que notre modèle international ne bénéficie pas des 6100 mAh de la version chinoise.

Concrètement : vous ne devriez pas manquer d'autonomie avec le Honor Magic V5. Utilisé pleinement pendant notre journée habituelle, le smartphone affichait toujours 38% de batterie en fin d'après-midi vers 19h.

Une petite recharge en fin de journée est donc préférable si vous voulez vous assurer de pouvoir utiliser pleinement le Magic V5 pendant la nuit. Heureusement, Honor a doté son smartphone pliable d'une charge rapide pouvant supporter jusqu'à 66 W en filaire et 50 W en sans-fil. Si nous n'avons pas pu tester cette dernière donnée (notre pauvre chargeur sans-fil ne montant que jusqu'à 15 W), la charge filaire s'avère vraiment rapide. Comptez un peu moins d'une heure pour faire le plein du téléphone de 0 à 100%.

Du côté de la connectivité et des communications

Le Honor Magic V5 est compatible avec le Wi-Fi 7 ainsi que le Bluetooth 6.0. Ces deux données vous permettent de profiter d'une connexion internet excellente, mais également d'une connectivité assurée avec de multiples appareils tout en étant une valeur sûre pour les connexion futures.

Au niveau des communications, le Magic V5 supporte les bandes 5G si votre forfait est compatible. Nous avons testé le smartphone avec des réseaux 4G et 5G sans soucis de connexions. Nos appels étaient également clairs et audibles pour nous et nos interlocuteurs sans pour autant que nous ressentions de gros efforts sur l'isolation des voix.

Notre conclusion au test du Honor Magic V5

Il nous faut être très pointilleux si l'on espère trouver de véritables défauts au Honor Magic V5. Le smartphone pliable séduit de par son design, sa finesse et, plus principalement, sa prise en main globale au quotidien. Que vous l'utilisiez fermé ou déplié, le Magic V5 est un petit bijou de technologie qui impressionne. Ses performances sont excellentes et le smartphone se débrouille étonnamment bien en photo et vidéos sans pour autant dépasser des références de téléphones plus "classiques".

S'il fallait vraiment trouver quelque chose à redire dans le Honor Magic V5, nous pourrions pointer du doigt un module photo un peu trop protubérant ainsi qu'un système d'exploitation assez impersonnel (mais bourré d'options).