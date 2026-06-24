Cette étude dévoile le meilleur opérateur 5G en Europe, et le résultat risque de vous choquer

La 5G est adoptée progressivement en Europe depuis 2020. Découvrez qui est l'opérateur français n°1 pour ce réseau.

Alors que le déploiement de la 5G dans tout le territoire français s'étend jusqu'en 2030, ce réseau est d'ores et déjà adopté par de nombreux Français pour différents usages. Dans le milieu professionnel, plusieurs personnes sollicitent déjà la 5G pour des visioconférences, l'accès aux applications Cloud, de la collaboration à distance, etc. Cette nouvelle génération promet un débit amélioré et une latence fortement réduite.

Concrètement, cela signifie que vous bénéficiez d'une vitesse de téléchargement plus rapide et d'une meilleure définition des vidéos en streaming. Certains opérateurs mobiles sont cependant bien en avance dans le domaine de la 5G, et le meilleur opérateur dans le domaine n'est pas forcément celui auquel vous auriez pensé. C'est en tout cas ce qui ressort d'une récente étude d'Opensignal, société indépendante d'analyse des performances mobile à travers le monde.

© Opensignal Limited ​

Cette étude publiée en novembre 2025 prend en compte et analyse l'expérience offerte par les opérateurs dans de nombreux domaines : la vidéo, les jeux vidéos, l'application VoiceApp, la vitesse de téléchargement ou encore le téléversement. Et de manière générale, Bouygues Telecom est mentionné comme offrant la meilleure expérience mobile en Europe sur les différents critères retenus par OpenSignal. Il s'agit de l'opérateur mobile qui a reçu le plus de distinctions, toutes catégories confondues.

La première capture ci-dessus démontre que Bouygues Telecom excelle dans la qualité de l'expérience générale, mais aussi en particulier sur la couverture du réseau et sa constance. Une autre étude du site nPerf confirme également les performances de Bouygues. Pourtant, si on se penche uniquement sur la qualité des réseaux 5G en Europe, ce n'est pas Bouygues Telecom qui ressort le plus dans l'étude d'OpenSignal à l'échelle européenne.

© Opensignal Limited

Si on ne retient que la qualité du réseau 5G, c'est bien Free qui semble être le meilleur opérateur d'Europe. Pour l'examiner, ont été pris en compte notamment le débit de téléchargement, le débit d'émission et la latence. L'étude qu'a mené Opensignal à l'échelle européenne, affiche un score de 94% sur l'indicateur qualité de service pour Free en Europe.

En France, Free est souvent pointé du doigt pour l'instabilité de son réseau. Il s'agit pourtant du premier opérateur en termes de temps passé par ses abonnés sur la 5G SA. Largement adoptée et qualitative, la 5G+ de Free est incluse dans les offres 5G+ (Forfait Free 5G+ et Forfait Free Max).