Vous ne supprimez pas entièrement votre historique de recherche - voici comment l'effacer pour de bon

Vous pensez peut-être avoir supprimé l'historique de recherche douteux de votre navigateur, mais réfléchissez à deux fois. YouTube et Google conservent votre historique de recherche, sauf si vous utilisez un paramètre spécifique.

La confidentialité en ligne est un problème important pour beaucoup de gens et nombreux sont ceux qui préfèrent garder leur historique de recherche privé. Mais saviez-vous que Google et YouTube conservent votre historique de recherche même si vous l'avez supprimé de votre navigateur ? Cela touche tous les utilisateurs qui n'ont pas effectué un changement de paramètre crucial. Bien qu'il soit toujours possible que des traces de votre historique de recherche perdurent, suivre les étapes suivantes fournira une couche supplémentaire de protection de la confidentialité de vos recherches sur Internet.

Concernant vos consultations de YouTube d'abord, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour supprimer votre historique de recherche. La première option consiste à supprimer les requêtes de recherche individuelles dans l'application. En ouvrant l'application YouTube, en sélectionnant la barre de recherche, puis en appuyant et en maintenant appuyé sur l'une des suggestions de résultats de recherche avec l'icône Historique (qui ressemble à une horloge) à côté, vous pouvez choisir l'option "Supprimer" dans la fenêtre contextuelle qui apparaît.

Sinon, vous pouvez modifier vos paramètres dans l'application YouTube pour empêcher la sauvegarde de votre historique de recherche. Pour ce faire, cliquez sur votre photo de profil, accédez aux Paramètres, puis sélectionnez Gérer tout l'historique. Une fois que vous voyez l'option Enregistrer l'historique YouTube, désactivez 'Inclure vos recherches sur YouTube'.

Effacer l'historique de la recherche Google. © Capture Google

L'application de recherche Google pour sa part est l'une des fonctionnalités les plus pratiques d'Android, car elle permet aux utilisateurs d'obtenir rapidement des résultats de recherche en appuyant sur la barre de recherche de l'écran d'accueil. Comme pour YouTube, vous pouvez appuyer et maintenir sur des résultats de recherche spécifiques pour les effacer de l'historique de votre téléphone. Voici comment supprimer manuellement cet historique :

Sur votre téléphone ou tablette Android, ouvrez l'appli Google En haut à droite, appuyez sur votre photo de profil ou initiale > Activité de recherche. Sélectionnez l'historique des recherches à supprimer. Vous pouvez choisir : Tout l'historique des recherches : au-dessus de votre historique, appuyez sur Supprimer > Supprimer toute l'activité .

: au-dessus de votre historique, appuyez sur > . Une période spécifique : au-dessus de votre historique, appuyez sur Supprimer Supprimer une plage personnalisée .

: au-dessus de votre historique, appuyez sur . Un jour précis : à côté du jour, appuyez sur Supprimer toutes les activités du [jour] .

: à côté du jour, appuyez sur Supprimer toutes les activités du [jour] . Une activité précise : à côté de l'activité, appuyez sur Supprimer l'activité.

Le mieux est de configurer Google pour supprimer automatiquement vos recherches afin qu'elles ne soient pas enregistrées. Pour cela procédez ainsi :