Cet opérateur est le moins bien noté par ses propres abonnés, les problèmes de réseau en question

De nombreux opérateurs internet sont présents en France avec une couverture parfois variable. L'un d'eux semble trainer une très mauvaise réputation auprès de ses abonnés.

SFR, Free, Orange, Bouygues Telecom... Si vous disposez d'un abonnement internet en France, il y a de fortes chances que vous soyez abonné à l'un de ces opérateurs historiques ou l'une de leurs filiales. Le comparateur Zone ADSL&Fibre s'est penché sur les différentes box internet disponibles dans le pays et a récolté l'avis des Français sur la qualité de leur offre. Sans surprise, ces derniers sont assez défavorables et décevants.

D'après l'étude de Zone ADSL&Fibre menée auprès de 10 000 clients des télécoms, seulement 2 Français sur 5 sont satisfaits par leur opérateur internet. La cause principale : les pannes d'internet et problèmes de réseaux qui ont augmenté en 2023 si l'on se fie aux différents détecteurs de pannes disponibles en ligne. Selon le sondage, 46% des français sont insatisfaits de la qualité réseau de leur box internet tandis que 37% sont insatisfaits du service client.

Selon l'étude, les deux opérateurs préférés des Français sont respectivement Sosh (avec une note de satisfaction de 3,1 sur 5) et Free (3/5). Ces deux entreprises se démarquent du reste des opérateurs, notamment Sosh, filiale d'Orange, avec leur bon rapport qualité/prix sur leur box. On retrouve ensuite Orange et Bouygues qui occupent respectivement les troisième et quatrième places du sondage des opérateurs préférés des Français. Enfin, SFR (2,7/5) et sa filiale RED (2,6/5) tombent bons derniers du classement.

Les deux dernières places occupées par SFR semblent unanimes. Les Français sondés sur leurs forfaits évoquent principalement les pannes et problèmes de réseau chez leur opérateur. L'offre mobile de SFR n'est pas en reste non plus puisqu'elle tombe également dernière du classement des meilleurs opérateurs mobiles (3,1/5 pour SFR contre 3,8/5 pour Sosh et 4/5 pour Prixtel). Enfin, les personnes interrogées ont également pointé du doigt le très mauvais rapport qualité/prix de la SFR Box Power, proposée à partir de 36,99 euros par mois. Seul 1 abonné sur 5 est satisfait. A noter : la ️Bbox Fit fait pire et est la box internet la moins appréciée avec seulement 1 abonné sur 4 jugeant le réseau internet satisfaisant.

A l'inverse, les Français semblent particulièrement satisfaits de la qualité du réseau de la Livebox Max, proposée à partir de 39,99 euros par mois. 1 abonné sur 2 estime notamment le réseau internet de la Livebox Max excellent. Les Freebox Delta et Ultra jouissent quant à elle d'une popularité quasi similaire et affichent de très bons retours concernant l'expérience TV, avec seulement 12% d'insatisfaits.

Voilà un classement qui ne manquera pas de faire réagir. Si vous avez un abonnement chez SFR ou des amis concernés, vous pourriez bien être rassuré de constater que vous n'êtes pas les seuls à ne pas être satisfaits de la qualité réseau proposée par l'opérateur.