Les membres d'Amazon Prime perdent dès ce mois-ci l'un de leurs avantages de longue date

Si Amazon propose parfois de nouvelles options à ses abonnés, l'entreprise a également retiré un avantage très apprécié sans forcément avertir tous les internautes.

Le site Amazon est un mastodonte d'internet. Inutile de vous le présenter, ce dernier disposerait d'environ 39 millions de visiteurs uniques chaque mois à la recherche d'articles ou bonnes affaires à réaliser. En seulement quelques années, Amazon s'est imposé comme l'un des géants d'internet et du commerce en ligne, jusqu'à se diversifier en proposant de multiples services annexes.

Parmi ces services, on retrouve notamment l'abonnement à Amazon Prime. Ce statut "premium" permet aux utilisateurs du site de profiter de multiples avantages de différentes natures. Il est, par exemple, possible de profiter de films et séries sur la plateforme Prime Video, d'obtenir la livraison accélérée en cas de commande en ligne sur le site d'Amazon, ou encore de profiter de jeux vidéo avec le cloud gaming de la firme, baptisé "Luna".

Pourtant, l'abonnement à Amazon Prime est actuellement pointé du doigt par certains internautes. Secrètement, la multinationale aurait retiré à ses membres premium l'une des fonctionnalités les plus pratiques du site internet et disponible depuis plus de cinq ans !

Peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler jusqu'ici, mais les abonnés à l'option Amazon Prime disposaient jusqu'à aujourd'hui d'une option très pratique lorsqu'ils souhaitaient acheter certains produits. Cette option s'intitulait "essayez avant d'acheter" et son fonctionnement était bel et bien celui que vous imaginez. Les membres curieux à propos d'un produit, mais qui doutaient sur l'utilité ou la fiabilité de ce dernier, pouvaient le commander et l'essayer avant de choisir de le garder ou non. Cela permettait de tester un produit et de choisir si l'on souhaitait payer pour ce dernier ou le renvoyer auprès du site distributeur.

Pour ce faire, il suffisait de sélectionner le ou les produits en s'assurant que l'option "essayer avant d'acheter" était disponible. Vous pouviez alors commander jusqu'à six produits différents et disposiez d'une petite semaine avant d'être facturé par Amazon pour ces derniers.

Mais tout cela, nous l'écrivons au passé. Cette option a été retirée par Amazon le 31 janvier dernier. Interrogé sur le sujet, un représentant du site s'est exprimé : "au vu du peu de produit éligibles à cette fonctionnalité et de l'amélioration de nos technologies pour que les utilisateurs trouvent vraiment le produit dont ils ont besoin, nous avons préféré supprimer l'option "essayez avant d'acheter"". Dont acte.