Hack de 4chan : que sait-on de la cyberattaque du forum ?

Le forum 4chan, célèbre pour l'anonymat de ses membres, a récemment été la victime d'une cyber attaque qui semble avoir exposé les identités de plusieurs utilisateurs.

Au pays des forums d'internet, 4chan est sans doute le roi. Depuis plus de 20 ans, le forum permet à ses utilisateurs d'échanger des images et discussions autour de multiples thèmes. Réputé pour son peu de modération et l'anonymat complet des membres du site, 4chan vient d'être la victime d'une attaque informatique de grande ampleur.

Dans la nuit du mardi 15 avril, le site web de 4chan a été attaqué la cible d'un piratage massif visant les forums et ses membres. A l'heure où nous écrivons ces lignes, 4chan est toujours hors ligne. Selon les informations du site TechCrunch, l'investigateur de l'attaque serait à l'intérieur du système informatique du site depuis plus d'un an.

Que sait-on du hack de 4chan ?

L'information relative au hack de 4chan semble bien avérée. Pour prouver leur action, les pirates ayant orchestré l'attaque ont publié plusieurs captures d'écran qui illustrent les systèmes internes du site web. Les responsables en ont également profité pour publier quelques posts se moquant de la sécurité de 4chan.

Parmi les données potentiellement récoltées durant l'attaque, le site TechCrunch mentionne la présence de multiples identités relatives à des modérateurs et "nettoyeurs" de 4chan qui étaient chargés de faire le ménage régulièrement sur le site. Les données personnelles des membres abonnés à 4chan pass (un abonnement payant du site) seraient également concernées. Un comble pour le forum qui prône depuis des années l'anonymat complet de ses membres.

Selon certaines informations, ce hack proviendrait d'un forum concurrent du nom de Soyjak.party qui se serait vanté du peu de maintenance établie sur 4chan.

Qu'est-ce que 4chan, le forum roi de la liberté d'expression ?

Si le grand public n'entend pas souvent parler de 4chan, le forum est un pilier de la culture internet qui a vu émerger de nombreux "memes" comme Pepe la grenouille ou les "rage comics" que l'on retrouve un peu partout sur les réseaux sociaux aujourd'hui.

4chan est également reconnu pour son manque de modération évident qui en fait un lieu d'expression idéal pour les discussions les plus sulfureuses sur internet. Depuis plusieurs années, le forum est notamment le lieu de réunion de nombreux membres proches de l'extrême droite pour y partager leurs convictions.