Une organisation de consommateurs met en garde les utilisateurs de ChatGPT : il faut désactiver cette option au plus vite

Vos données personnelles pourraient être exposées si vous ne faites pas attention à ce paramètre.

L'intelligence artificielle générative, notamment ChatGPT, soulève des questions importantes en matière de confidentialité des données. Récemment, l'Organisation des Consommateurs et Usagers (OCU), organisation de défense des consommateurs reconnue en Espagne, a émis un avertissement concernant une fonctionnalité spécifique de cet outil si pratique. Les membres de l'OCU recommandent même aux utilisateurs de ChatGPT de procéder rapidement à la désactivation d'une option bien précise.

La principale préoccupation de l'OCU réside dans l'utilisation potentielle des conversation des utilisateurs par OpenAI, l'entreprise développant ChatGPT. Car il faut savoir que la plateforme est configurée par défaut pour pouvoir aspirer vos conversations et vos échanges avec l'IA afin d'entraîner et d'améliorer ses propres modèles. Et beaucoup d'utilisateurs ne s'en rendent pas forcément compte.

Le paramètre qui pose problème est intitulé "Amélioration du modèle". Il est disponible dans les paramètres de l'application et du site web de ChatGPT. Lorsqu'il est activé, il permet non seulement la sauvegarde des conversations dans l'historique personnel de l'utilisateur, mais autorise également OpenAI à analyser vos discussions pour affiner ses algorithmes. L'OCU alerte sur l'usage d'informations personnelles sensibles (données de santé, opinions politiques, informations financières, etc.) par OpenAI. Car vous n'avez peut-être pas envie que l'entreprise sache quelles sont vos habitudes et pensées de tous les jours.

Il est toutefois possible de modifier ce partage parfois un peu trop gourmand. Pour cela, l'utilisateur doit se rendre dans les paramètres de ChatGPT, accéder à la section "gestion des données", puis désactiver l'option "améliorer le modèle pour tous". Une fois cette manipulation effectuée, les nouvelles conversations ne seront plus conservées dans l'historique et, de manière cruciale, ne seront plus employées par OpenAI. Notez que le chatbot propose également un mode "éphémère", situé en haut à droite de la fenêtre, qui permet de ne pas utiliser vos discussions pour entrainer son modèle d'IA.

Il convient cependant de noter que la désactivation de cette option n'entraîne pas la suppression immédiate des conversations par OpenAI. Conformément à la politique de l'entreprise, ces données sont conservées durant une période de 30 jours à des fins de surveillance de la sécurité et de détection d'éventuels abus, avant leur suppression définitive. La désactivation empêche principalement leur utilisation pour l'amélioration continue de l'intelligence artificielle.

En conclusion, l'OCU préconise une vérification de ce paramètre par les utilisateurs de ChatGPT et sa désactivation pour celles et ceux qui souhaitent un meilleur contrôle de leurs données personnelles. Le cas échéant, toutes vos informations finiraient dans la nature en cas de brèche de sécurité ou hack des serveurs d'OpenAI.