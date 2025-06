Meta AI : on peut encore empêcher Insta et Facebook d'aspirer nos données personnelles, voici ce qu'il faut faire

L'intelligence artificielle de Meta aspire désormais les données de vos différentes applications pour s'entrainer. Il est cependant toujours possible de s'y opposer.

Le groupe Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) l'a annoncé : son intelligence artificielle, Meta AI, va désormais utiliser les données publiques de ses utilisateurs. Le but : entrainer la bête en la nourrissant avec toujours plus d'informations disponibles sur la Toile ou au sein des applications communautaires pour se perfectionner.

Face aux inquiétudes naissantes et afin de laisser une marge de manoeuvre, Meta avait donné la possibilité aux abonnés de Facebook et Instagram de s'opposer à l'utilisation de leurs données publiques jusqu'au 27 mai. Mais depuis, si vous n'avez pas manifesté votre souhait de protéger vos discussions et vos partages, l'intelligence artificielle du groupe peut librement y accéder. Précision utile : cela ne concerne cependant que les données pouvant être accessibles publiquement et non vos messages privés ou discussions sur WhatsApp. Notez aussi que l'utilisation de vos données n'a pas de lien direct avec l'apparition du rond bleu de Meta AI, apparu il y a quelques mois au sein des applications du groupe.

Reste que la collecte par Meta des publications des centaines de millions d'utilisateurs de Facebook et Instagram soulève encore de sérieuses inquiétudes sur la protection des données personnelles. Elle a nécessité la mobilisation de la CNIL en France, avec les autorités européennes et l'autorité de protection des données irlandaise (la filiale européenne de Meta étant domiciliée en Irlande).

Si vous n'avez pas manifesté votre désir d'opposition à l'utilisation de vos données par Meta AI avant la date du 27 mai 2025, pas de panique. Il est toujours possible de remplir le formulaire pour corriger cela. Une précaution que certains jugeront toujours utile, même si cela ne garantit pas que l'intelligence artificielle de Meta n'ait pas déjà ingurgité vos données déjà publiées avant cette date.

Si vous souhaitez exprimer votre désir d'opposition à Meta AI, il vous faut désormais remplir un formulaire (un pour chacun de vos comptes Meta) disponible à une adresse différente selon l'application que vous utilisez :

La démarche est plutôt simple. Renseignez simplement le mail lié à votre compte (Facebook ou Instagram) dans le champ adéquat. Dans l'encart suivant, expliquez que vous vous opposez à la récupération et l'utilisation de vos informations pour l'IA de Meta. Si vous disposez d'un compte Facebook et d'un compte Instagram reliés dans le même centre de comptes, il vous suffit de réaliser une seule opposition pour qu'elle soit effective sur les deux plateformes. En cas de doute, n'hésitez pas à remplir le formulaire sur les deux applications pour être certain de faire valoir votre souhait d'opposition.

Concernant WhatsApp, nul besoin de vous inquiéter. Meta a déjà indiqué que l'application de messagerie instantanée n'était pas concernée.