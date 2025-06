Météo : fini le soleil, la pluie s'installe en France et reste jusqu'à cette date

La semaine s'annonce humide en France. La pluie sera fréquente et fera chuter les températures, jusqu'au retour du soleil.

Après un pont de l'Ascension estival, la pluie est revenue dimanche. Cette instabilité s'est prolongée ce lundi 2 juin avec des orages du sud à l'est du pays accompagnés de pluies parfois abondantes. Les températures sont également à la baisse, dépassant à peine les 20 degrés. Au nord et dans l'ouest, le temps est sec avec une alternance entre nuages et éclaircies.

Mardi, une perturbation arrive le long des côtes de la Manche avec vent et averses. Des orages persistent dans le centre-est, alors que de belles éclaircies apparaissent de la Gironde au bassin parisien et autour de la Méditerranée. Elles permettent aux températures de remonter légèrement, dépassant les 25 degrés dans le sud-est.

Mercredi, la séquence orageuse se décale vers le sud-est, prévoit La Chaine Météo. En parallèle, des averses arrivent au nord de la Loire suite à un flux atlantique et un vent d'ouest. Cela fait chuter les températures qui peinent à atteindre les 20 degrés et tombent 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison. Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) illustre cette séquence avec cette carte pour les prévisions du mercredi 4 juin.

© ECMWF - mercredi 4 juin

Cette dégradation se confirme jeudi avec un vent soutenu en bord de Manche et un temps humide sur le nord-ouest. A l'est, les nuages restent nombreux. Dans la moitié sud, de belles éclaircies s'installent. Vendredi, la pluie s'étend jusqu'en Auvergne et en Alsace. Un risque d'orages pourrait se dessiner des Pyrénées au Massif central et au Jura en fin de journée, alors qu'il fait beau autour de la Méditerranée.

© La Chaine Météo

Le week-end s'annonce aussi pluvieux, avec des averses sur presque tout le pays, seul l'extrême-sud sera épargné. Il fera d'ailleurs jusqu'à 28 degrés à Montpellier contre 19 degrés à Paris. Dimanche, le beau temps revient par l'ouest du pays avec la remontée de l'anticyclone des Açores, malgré quelques averses persistantes dans le quart nord-est.

A quelle date le beau temps sera-t-il enfin là, à nouveau ? La semaine prochaine pourrait marquer le retour du beau temps généralisé et peut-être même que le soleil sera source d'inconfort : "la semaine devrait être chaude et sèche sur l'ensemble de la France, avec un caractère plus marqué au sud", avance Météo-France.