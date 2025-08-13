Le gouvernement lance un grand plan d'action contre les écrans, 29 recommandations sont à l'étude

Un communiqué officiel de l'Elysée met en garde contre les dangers des écrans et réseaux sociaux chez les plus jeunes.

C'était une des promesses d'Emmanuel Macron concernant le numérique en France, elle aura cependant un peu de retard. Le gouvernement prépare un grand plan avec, en ligne de mire, la dangerosité des écrans et leur impact sur les plus jeunes. Ce plan repose notamment sur plus de 29 directives regroupées en 6 axes qui seront étudiées dans les mois et semaines à venir.

Fin mai 2025, une commission d'experts a établi et remis un rapport au gouvernement. Son contenu, selon l'un des membres de la commission, était de produire un ensemble de recommandations acceptables et applicables pour le public en matière de restriction d'écrans. Selon Emmanuel Macron lui-même, ces recommandations vont demander un long processus qui engagera tous les ministères existants à ce jour.

Parmi les 29 recommandations évoquées, certaines sont assez importantes. On y retrouve notamment l'interdiction pure et simple des écrans pour les moins de 3 ans, notamment en crèche, et l'interdiction des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. Une mesure désirée par Emmanuel Macron depuis plusieurs années, mais qui requiert encore l'approbation de l'Union Européenne.

Le rapport pointe notamment du doigt certains effets toxiques déjà bien avérés des écrans sur les plus jeunes : effets sur le sommeil, sédentarité, myopie...

En ce qui concerne les réseaux sociaux, plusieurs membres de la commission expliquent qu'il ne s'agirait pas d'une interdiction pure et simple. Grégoire Borst, professeur de psychologie de développement et membre de la commission, explique qu'il s'agit plutôt de faire face à certains sites et plateformes qui "ne jouent pas le jeu" en utilisant des mécanismes retenant l'attention des jeunes utilisateurs. Le rapport inciterait donc davantage ces plateformes à mettre en place des outils pour protéger les adolescents, et notamment les plus fragiles sur le plan de la santé mentale.

Si ces recommandations prendront du temps à se mettre en place, un premier arrêté a déjà été officialisé avec l'interdiction des écrans dans tous les lieux d'accueil de la petite enfance (crèche, assistances maternelles...) depuis le mois de juillet 2025.