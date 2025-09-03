Il y a de grandes chances que Google vous espionne en ce moment même si vous n'avez pas désactivé ces trois options cachées

Google est connu pour ne pas être très regardant sur la confidentialité des données. Mais il existe tout de même des moyens de s'en prémunir.

Nos smartphones nous espionnent-ils ? La question revient désormais très souvent pour qui se soucie un tant soit peu de sa vie privée et de ses données personnelles. Si la réponse est relativement "non", il y a de fortes chances que certains constructeurs connaissent plusieurs de vos données sans que vous ne vous en rendiez compte ou même que vous le soupçonniez.

En effet, lorsque vous acceptez certaines conditions d'utilisation de téléphones, services ou applications, il n'est pas rare que des marques en profitent pour obtenir au passage quelques précieuses informations à votre sujet. Google en est un parfait exemple puisque l'entreprise est désormais partout sur le web et il y a de fortes chance que cette dernière espionne plusieurs de vos informations en ce moment même. Pas de panique toutefois : il est totalement possible de régler ça en quelques clics.

Trois options cachées sont à prioriser si vous souhaitez faire en sorte que Google arrête de vous espionner. La première, nous l'avons déjà évoquée dans un précédent article est le suivi de vos activités en ligne. Pour la désactiver, connectez-vous à votre compte Google. Sur votre appareil Android, utilisez l'application paramètres où vous devriez y trouver l'onglet "Google". Cliquez sur votre photo de profil pour y trouver l'option "gérer votre compte Google" puis "Données et confidentialité". Dans la rubrique "paramètres de l'historique ", cliquez sur "Activité sur le Web et dans les applications" et désactivez l'option. Cela empêchera Google d'enregistrer votre navigation sur internet ainsi que vos recherches et positions.

Ensuite, attention au suivi de position et surtout de vos trajets quotidiens. L'application Google Maps a, en effet, la fâcheuse tendance de garder en mémoire l'ensemble de vos déplacements. Pour l'en empêcher, ouvrez l'application Google Maps et cliquez sur votre photo de profil en haut à gauche puis "vos trajets". Vous y trouverez l'ensemble de vos déplacements sauvegardés par Google et pourrez cliquer sur les trois petits points pour les supprimer. Profitez-en pour décocher la petite icône en forme de nuage en haut de l'écran afin de vous assurer que vos futurs trajets ne seront pas sauvegardés.

Enfin, empêchons Google de garder en tête vos loisirs et recherches pour vous proposer de la publicité personnalisée. Cela vous fera économiser des données personnelles et potentiellement un peu d'argent en retirant des publicités susceptibles de trop vous intéresser. Pour cela, réitérez notre première opération en cliquant sur l'onglet "Google" dans les paramètres de votre smartphone puis "gérer votre compte Google". Descendez un peu pour y trouver l'option "mes préférences publicitaires" que vous n'aurez alors qu'à désactiver !

Si jamais les paramètres de votre smartphone ne proposent pas d'onglet "Google", pas de panique. Il vous suffit alors d'ouvrir l'application Google Chrome ou d'accéder à votre compte Google depuis un navigateur internet pour accéder à vos données et paramètres.