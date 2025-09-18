Il passe une commande sur Temu, ses produits ne sont jamais arrivés et c'est une amende de 600 euros qu'il a reçue

A défaut des produits commandés, cet utilisateur du site Temu a reçu une très mauvaise surprise.

C'est l'une des tendances du commerce en ligne depuis quelques années. Après avoir abreuvé les boutiques physiques et les sites de vente en ligne français et américains avec ses produits manufacturés, la Chine fait désormais main basse sur la vente en elle-même, avec des sites comme Aliexpress et plus récemment Temu, de plus en plus visibles sur le Web mais aussi de plus en plus utilisés.

Forte de nombreuses promotions très agressives, la plateforme Temu s'est ainsi rapidement imposée comme un géant du e-commerce. Le site est cependant souvent au coeur de polémiques. La loi "anti-fast fashion", votée par le Sénat en juin, vise à faire de la France le premier pays à encadrer ce type e plateforme (Shein est aussi visé) pour "réduire l'impact environnemental de l'industrie textile".

Les témoignages de clients piégés par ce modèle à très bas coûts commencent aussi à affluer dans toute l'Europe. En mai dernier, l'un des utilisateurs de Temu, basé en Italie, a par exemple vécu une très mauvaise expérience avec le site qui lui aura coûté bien plus cher que prévu.

Cet utilisateur resté anonyme s'est confié sur sa mauvaise expérience auprès du site Today, un quotidien italien en ligne créé en 2017. Au départ de sa mésaventure : une simple commande sur le site Temu. Rien de particulièrement extravagant puisque le panier de l'utilisateur contenait notamment des ballons d'anniversaire, des éponges de cuisine, un maillot de bain, un t-shirt et une pince à cheveux. Cet ensemble revenait à un total de 42,13 euros pour l'utilisateur, qui décide de passer commande et d'attendre tranquillement la livraison quelques semaines plus tard.

Il lui faudra en réalité attendre trois mois et pour recevoir une bonne douche froide : car ce n'est pas la commande qui est arrivée alors, mais un avis de la douane, délivré avec une amende d'une valeur de 618 euros, soit près de 15 fois la valeur totale de la commande initiale.

Pourquoi une amende aussi salée ? Selon les douanes italiennes, l'utilisateur a été identifié comme un importateur de marchandises. Dès lors que sa commande est arrivée au contrôle des douanes, ce dernier a rapidement découvert que plusieurs des objets commandés étaient en réalité contrefaits. Le t-shirt et la pince à cheveux imitaient notamment des objets de la marque Disney avec des films "Monstres et Cie" ainsi que "Vice-Versa". En faisant venir ces objet en Italie, l'utilisateur se serait rendu coupable de violation des lois concernant la propriété industrielle et le droit d'auteur.

La note est donc plutôt salée pour l'utilisateur de Temu puisque la loi en vigueur en Italie stipule que ce genre de délit peut suivre d'une amende allant de 300 à 7000 euros. Le site Temu a rapidement répondu aux médias italiens et réagit à la polémique en retirant les dits produits incriminés de la vente. Les acheteurs sont cependant incités à rester prudents lorsqu'ils réalisent des commandes d'objets sur de tels sites de vente où les prix sont parfois trop beaux pour être vrais.