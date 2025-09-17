Xiaomi met bientôt fin à ces 31 modèles de smartphones, il va falloir changer d'appareil prochainement

Afin de pouvoir sortir de nouveaux smartphones, Xiaomi doit mettre fin au support d'Android sur de plus anciens modèles.

La vie d'un smartphone n'est pas sans rappeler celle d'un humain. Si sa conception peut ressembler à notre naissance, la fin de son support peut également être assimilée à son départ en retraite. Chaque année, les constructeurs ont pour habitude de proposer de nouveaux modèles de smartphones pour séduire un large public. Ces avancées technologiques font cependant quelques victimes collatérales : les plus anciens modèles.

C'est ainsi que l'on apprend que Xiaomi n'intègrera pas Android 16 sur une trentaine de ses smartphones un peu âgés, mais pas tant que cela. Les appareils concernés sont en effet plutôt récents puisque certains ne sont sortis qu'en 2023 ou 2024.

Parmi les smartphones cités, on retrouve notamment la série des Xiaomi 12 avec le 12 Lite, 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra, 12T, 12T Pro. Ces smartphones sont sortis assez récemment et devraient donc continuer à bénéficier de mises à jour de sécurité, mais pas des nouveautés d'Android et Google.

Du côté de la série Redmi, c'est l'hécatombe. De nombreux modèles sont concernés avec notamment les Redmi 12, 12 5G, 13C, 13C 5G, 13R, K50 Ultra, K60, Note 12 4G, Note 12 NFC 4G, Note 12R, Note 12S, Note 12T Pro, Note 12 Turbo, Note 13 4G, Note 13 4G NFC, Note 13 5G et Note 13R Pro.

La gamme des POCO voit quelques-uns de ses smartphones subir le même sort sur les POCO C65, F5 5G, F5 Pro, M6 Pro et X6 Neo. Enfin, les Xiaomi Civi 3 et Mix Fold 2 sont également concernés pour un total de plus de 30 smartphones.

Que les possesseurs de ces appareils se rassurent : leur appareil ne va pas s'arrêter ou commencer à dysfonctionner du jour au lendemain. Xiaomi a déjà annoncé que son propre système d'exploitation, HyperOS 3.0, serait intégré dans une majorité de ses appareils afin de continuer à fonctionner et à disposer de mises à jour.

Ces derniers seront cependant bloqués sur Android 15 et ne bénéficieront pas des nouveautés logicielles provenant d'Android et de Google. La majorité des appareils cités ayant environ quatre années de support logicielle prévues, leur fin véritable est plutôt actée pour 2026-2027, mais il convient de changer lorsque vous le pourrez afin de pouvoir continuer à bénéficier de mises à jour d'Android.