97% des personnes interrogées sont incapables de dire si cette chanson a été générée par IA ou non, et vous ?

De plus en plus de musiques générées par intelligence artificielle émergent sur le net. Une étude dévoile pourtant que la majorité des auditeurs est incapable de deviner qu'il s'agit d'une IA et non d'un vrai artiste.

L'intelligence artificielle ne cesse de gagner du terrain sur le net, dans nos ordinateurs et... Dans nos playlists ? Depuis l'émergence de l'IA sous la forme de ChatGPT, Google Gemini et autres chatbots, de nombreux internautes ont commencé à créer leurs propres musiques avec l'intelligence artificielle, au point d'agacer certains internautes à l'oreille fine, comme le dévoilait récemment France Inter.

"Spotify me recommande tellement de musiques IA dans ma playlist discover weekly, c'est insupportable", témoignait par exemple un abonné. Pourtant, de très nombreux utilisateurs des plateformes de musique en streaming ignorent encore que l'IA s'immisce dans leur consommation de musique. Une récente étude indique qu'une très large majorité des utilisateurs d'applications de musique sont incapable de différencier l'IA de véritables artistes. Mais est-ce votre cas ?

Voici trois titres que nous avons trouvés sur Spotify. Dans les deux cas, il s'agit de groupes qui rassemblent en moyenne deux millions d'auditeurs chaque mois sur l'application ou le site Web. Si le style musical diffère quelque peu, les deux groupes utilisent des instruments réels comme la guitare ou le piano. Le chant en revanche est réalisé par un homme ou une machine ! A vous de dénicher lequel de ces morceaux a été intégralement généré par intelligence artificielle. Nous vous donnons la réponse dans la suite de cet article.

Titre 1

Titre 2

Titre 3

Vous pensez avoir trouvé ? Le titre 1, du groupe "Breaking Rust", est en réalité un projet mimant un artiste country et crée par intelligence artificielle cette année. Tout a été généré artificiellement, qu'il s'agisse du chanteur ou des instruments que vous entendez en fond sur "Whiskey don't talk back". Ces derniers n'existent tout simplement pas !

Il faut dire que le procédé est beaucoup moins coûteux que d'engager des musiciens, rédiger des paroles, faire une composition, etc. Quelques lignes envoyées à une intelligence artificielle suffisent pour générer une chanson aussi vraie que nature (enfin presque).

Si vous vous êtes trompé, n'ayez pas honte puisque vous n'êtes pas seul. Selon une étude de l'institut Ipsos en collaboration avec Deezer et menée en novembre dernier, près de 97% des auditeurs sont incapables de distinguer lorsqu'une musique a été générée par intelligence artificielle. Cette étude a été réalisée auprès de 9000 personnes à travers 8 pays différents et les résultats sont déstabilisants : la quasi totalité des sujets ont été incapables de discerner les musiques réalisées par de véritables artistes et celles crées de toute pièce par IA.