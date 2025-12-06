Renault prend une décision radicale pour éviter les vols sur ses voitures – la nouvelle Clio va en profiter

Les nombreux vols commis sur les véhicules Renault ont poussé la marque au losange à réagir.

Le vol des caméras de recul sur la Renault Clio, également constaté sur d'autres modèles de la marque, notamment Megane et Captur, est un véritable problème pour le constructeur mais encore plus pour ses propriétaires. Depuis deux ans, le phénomène a pris une telle ampleur qu'un site comme Leboncoin, spécialiste de la vente d'occasion, regorge de caméras de recul. Proposées généralement entre 30 et 80 euros à la revente, alors qu'une pièce neuve coûte environ 195 euros chez Renault, elles constituent un juteux business pour les délinquants, d'autant plus que certaines victimes se retrouvent parfois à racheter leur propre caméra sans le savoir, alimentant ainsi un cercle vicieux.

Bien conscients du problème, Renault souhaite mettre fin à ce préjudice. Alors que la petite caméra était jusque-là intégrée dans le logo Renault sur le hayon du véhicule, le constructeur a décidé de chang er son emplacement sur la toute nouvelle Clio que l'on a pu essayer le mois dernier. Il faut dire que chiper le logo de la citadine de cinquième génération , simplement collé avec de l'adhésif, est un véritable jeu d'enfants pour les voleurs. Ils n'ont besoin que de quelques secondes et d'un simple tournevis pour l'arracher et repartir avec la caméra.

© Régis Aumont/Linternaute

Ces vols de caméras et les dépô ts de plainte ont sensiblement augmenté depuis 2024, d'abord dans le sud de la France, avant de s'étendre sur tout le territoire. A Marseille, un duo de malfrats a été condamné pour 538 vols de caméras selon France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont 400 uniquement sur le port ! Seront-elles plus difficiles à voler sur la Clio 6 ? Certainement. La caméra de recul a été discrètement déplacée au niveau du bouclier sous le coffre de la citadine , juste au-dessus de la plaque d'immatriculation. E lle a surtout été solidement fixée sur la carrosserie de la voiture selon les dires du constructeur.