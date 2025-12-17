Cette étude est formelle : il faut immédiatement changer votre mot de passe s'il figure dans cette liste

Malgré la hausse des cyber attaques, certains mots de passe continuent d'être très utilisés, malgré leur faible sécurité.

Chaque jour, de nouvelles victimes tombent dans le piège des arnaques et attaques en ligne. Ces dernières se sont multipliées depuis quelques années et les pirates informatiques savent à quel point il est désormais plus intéressant de voler des données personnelles qu'un simple portefeuille.

C'est pourquoi il est important de savoir comment se protéger efficacement. Outre une protection à deux facteurs par SMS ou mail, il est également vital de disposer d'un bon mot de passe pour vos comptes en ligne. Hélas, une récente étude dévoile une liste de mots de passe déjà compromis et que des milliers de personnes utilisent encore et encore par facilité ou négligence.

Un bon mot de passe - et beaucoup le savent - est une suite de caractères et chiffres qui est difficile à deviner. C'est pourquoi on évite généralement d'utiliser un mot de passe en rapport avec quelque chose que l'on affectionne. Oubliez donc votre date de naissance ou celle d'un de vos proches. Ce type de mot de passe figure sur l'étude de Nord Security qui dresse les mots de passe compromis avant même d'être utilisés.

La liste publiée par les chercheurs de Nord Security indique notamment qu'en plus des éternelles dates de naissance, les mots de passe du type "12345", "123456" ou "54321" sont sûrement les pires à utiliser. Un risque que l'on pourrait penser comme bien intégré désormais par le grand public, mais qui est pourtant peu pris en compte, puisque ces mots de passe sont toujours parmi les plus utilisés sur internet.

Autres mots de passe à changer immédiatement : ceux qui ne disposent pas de caractères spéciaux ou d'une longueur minimum. Concrètement, si votre mot de passe est court et ne dispose que de chiffres et de lettres, il faut le changer rapidement. Le mieux est encore de créer un mot de passe qui alterne des lettres minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. La longueur doit être d'au moins 8 à 10 caractères pour qu'il soit difficile de le deviner, mais que vous puissiez tout de même vous en souvenir.

Enfin, le meilleur moyen de vous assurer que vous disposez d'un mot de passe suffisamment fort reste encore d'utiliser un passkey (ou "clé d'accès"). Ces derniers sont disponibles sur mobile et PC et ne nécessitent que quelques secondes pour être mis en place et sécuriser au mieux vos comptes en ligne.