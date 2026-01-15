Mauvaise surprise pour les abonnés : Spotify annonce une nouvelle hausse de prix

Annoncée pour le mois prochain aux Etats-Unis, cette hausse a de fortes chances d'arriver prochainement en France.

Les abonnés américains à Spotify risquent de ne pas apprécier la nouvelle. Le service de streaming musical vient d'annoncer une nouvelle hausse de ses tarifs qui sera effective dès le mois de février 2026. Il s'agit de la troisième hausse en seulement quatre ans sur le continent, et cette dernière pourrait bien se répercuter en France au vu de sa nature.

Des prix en hausse pour rémunérer les artistes

Cette inflation des prix chez Spotify n'est pas vraiment une surprise en soi. Il y a quelques mois déjà, le service avait annoncé de nouveaux tarifs au Royaume-Uni ainsi qu'en Suisse. Les chances que cette hausse se répercute à d'autres pays comme les Etats-Unis étaient élevées, notamment en voyant la justification de Spofity.

"Ces mises à jours occasionnelles de nos prix reflètent les valeurs que Spotify propose, permettant de continuer à offrir les meilleure expérience possible et une juste rémunération aux artistes" peut-on lire dans le communiqué de presse annonçant la hausse des prix à venir aux Etats-Unis. Les tarifs à venir sont les suivants :

Evolution des tarifs de Spotify (aux USA) Anciens prix Nouveaux prix Spotify Premium (solo) 11,99$/mois 12,99$/mois Spotify Premium (duo) 16,99$/mois 18,99$/mois Spotify Premium (famille) 19,99$/mois 21,99$/mois Spotify Premium (étudiant) 5,99$/mois 6,99$/mois

Dans l'ensemble, il ne s'agit donc "que" d'une hausse d'un ou deux dollars par mois sur chaque formule. Cela représente tout de même plus d'une dizaine de dollars d'augmentation sur un an.

Une hausse à venir en France également ?

Comme mentionné précédemment, cette hausse des prix se justifie par le souhait de Spotify de mieux rémunérer les artistes présents sur la plateforme. Cela fait déjà plusieurs années que le ton monte entre ces derniers et le service de streaming musical, accusé de ne pas rémunérer suffisamment celles et ceux qui y partagent leurs créations.

En France, aucune hausse des prix n'a encore été annoncée. La dernière survenue en juillet 2025 avait notamment été officialisée seulement un mois après une hausse des tarifs aux Etats-Unis. Spotify pourrait donc déployer petit à petit une révision de ses prix à travers le globe en déployant cette dernière pays par pays. Cela marquerait la troisième augmentation des prix de la plateforme en trois ans.