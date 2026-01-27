Pourquoi Microsoft demande soudainement à ses utilisateurs de supprimer sa dernière mise à jour en urgence

Microsoft enchaine les bourdes depuis quelques semaines avec Windows 11.

Alors que Microsoft venait de déployer son premier grand correctif de sécurité pour 2026, c'est un revirement de situation inattendu qui s'est produit. Seulement quelques jours après avoir publié la dite mise à jour, la firme de Redmond met désormais en garde les utilisateurs et leur demande de ne pas installer cette dernière. Il est même demandé en urgence de faire machine arrière.

Imaginez simplement que vous veniez de mettre votre ordinateur super performant à jour pour découvrir, le lendemain, que la majorité de vos outils de travail ne répondent plus. Pire encore : votre machine refuse tout bonnement de s'éteindre et ses services restent actifs en permanence. C'est le cauchemar que vivent quelques milliers d'utilisateurs depuis quelques jours. En cause : la dernière mise à jour de Windows 11 censée renforcer la sécurité des machines.

Selon les ingénieurs de Microsoft, qui ont été contraints de publier cette directive très inhabituelle, la cause n'est pas encore établie parfaitement. Mais deux correctifs présents dans la mise à jour en question sont cependant pointés du doigt. Leurs noms de code : KB5074109 – Windows 11 25H2 et KB5074109 – Windows 11 24H2. Ces deux correctifs ont été déployés afin de résoudre une petite centaine de bugs et problèmes de sécurité sur les machines équipés de Windows 11.

Pour savoir si votre machine dispose de la mise à jour problématique, rendez-vous dans les paramètres de votre ordinateur Windows > Système > Informations système. Descendez un peu et vérifiez l'intitulé "build du système d'exploitation". Si ce dernier est 26200.7623 alors vous disposez bien de la mise à jour incriminée par Microsoft. C'est notamment le cas sur notre ordinateur de bureau personnel.

La mise à jour 26200.7623 est bien installée sur notre machine. © Linternaute

Selon Microsoft, les ordinateurs disposant de cette mise à jour peuvent arrêter de démarrer ou se trouver dans l'incapacité de s'éteindre complètement, renvoyant alors vers un écran bleu d'erreur. Si votre ordinateur est affecté, la firme recommande vivement de désinstaller au plus vite la dernière mise à jour. Pour réaliser cela, rendez-vous dans Paramètres > Windows Update > Historique des mises à jour, puis tout en bas, cliquer sur Désinstaller des mises à jour. Recherchez la version incriminée et validez sa suppression.

La bonne nouvelle est que seuls certains ordinateurs semblent concernés par ce problème. De notre côté, notre machine a effectivement eu des difficultés à s'éteindre correctement à une ou deux reprises, mais rien de plus. Si vous décidez de supprimer la dernière mise à jour, gardez en tête qu'il faudra tout de même la réinstaller une fois que les problèmes seront réglés par Microsoft !