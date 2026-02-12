Il laisse un avis 1 étoile sur Google et reçoit une menace d'amende de 1000 euros la semaine suivante

Certaines entreprises sont prêtes à tout pour améliorer les avis et les notes qu'elles reçoivent dans le moteur de recherche. Voici comment le rouleau compresseur de la réputation fait pression sur les clients.

Depuis leur lancement au début des années 2000, les avis des utilisateurs de Google ont largement gagné en popularité. Ces petites étoiles, innocentes en apparence, sont au coeur de stratégies redoutables des marques et des entreprises, qui font tout pour soigner leur note globale et obtenir de bons retours d'utilisateurs.

Le magazine et site web Stern, en Allemagne, a récemment interviewé plusieurs consommateurs qui ont déclaré avoir reçu des mises en demeure et des intimidations après avoir posté des critiques négatives sur des sociétés. L'un d'eux témoigne : "J'ai exprimé mon mécontentement. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un courrier d'un cabinet d'avocats me réclamant près de 1000 euros".

Le reportage de Stern explique comment ces établissements, désireux de garder une bonne note sur Google, font appel à des sociétés spécialisées. Ces entreprises passeraient par des "managers de réputation" qui sont chargés de tout faire pour remonter la note des établissements concernés.

Ainsi, lorsqu'une de ces sociétés est mandatée par une entreprise (par exemple une boulangerie, un bar ou une pharmacie), elle va utiliser des logiciels pour traquer chaque avis en dessous de 4 étoiles. Une fois les mauvais avis Google repérés, le piège se met en place pour les clients mécontents.

Mandaté par la société de réputation, un avocat va alors se charger d'envoyer une mise en demeure aux clients mécontents. Leur argument ? Prétendre que votre avis est faux et que vous n'avez jamais été un client de l'entreprise mentionnée. Selon le média Stern, beaucoup de clients victimes de cette technique auraient choisi de supprimer leur avis Google négatif, par peur de finir devant un tribunal. Il s'agit là d'un véritable business basé sur la peur des utilisateurs.

Contacté par le média, un avocat spécialisé en droit numérique a rappelé l'illégalité de cette démarche : "Evaluer une prestation est un droit fondamental. On n'a pas besoin d'être un expert pour dire que notre repas était froid ou que l'accueil laissait à désirer", selon lui.

Dans ce type de cas, il est vivement conseillé de garder des preuves de votre passage dans le lieu que vous avez mal noté. Qu'il s'agisse de photographies faites avec votre téléphone portable ou de factures de l'établissement, tout est bon pour prouver que vous avez bien été un client mécontent de l'enseigne. La majorité du temps, il vous suffira même d'une réponse ferme, affirmant que vous avez bien été client et que vous disposez de preuves, pour dissuader le cabinet d'avocat peu scrupuleux.