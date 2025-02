L'erreur à ne surtout pas faire lorsque vous écoutez des messages sur WhatsApp

Avec ses milliards d'utilisateurs, WhatsApp est l'une des messageries les plus utilisées dans le monde. Pourtant, tout le monde fait cette erreur en écoutant les messages audios délivrés sur la plateforme.

WhatsApp est sans conteste l'une des applications les plus répandues dans le monde. Avec ses 2 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois, elle permet d'envoyer près de 100 milliards de messages tous les jours. Des chiffres ahurissants qui reflètent son succès phénoménal à l'échelle planétaire.

Parmi les innombrables utilisateurs de WhatsApp, la plupart ne sont pas conscients de cette erreur qu'ils exécutent bien trop souvent sur la plateforme. Une erreur à première vue insignifiante, mais qui se transforme en véritable fardeau, puisqu'elle occasionne l'arrêt brutal de l'écoute des messages vocaux reçus sur l'application.

Ne vous est-il jamais arrivé de recevoir un message vocal de la part d'un ami, de tendre l'oreille pour l'écouter avec attention, puis soudainement de ne plus percevoir aucun son, WhatsApp ayant mystérieusement décidé de couper la phrase de votre interlocuteur ? C'est un problème on ne peut plus récurrent chez les utilisateurs de la messagerie, qui peut être réglé très rapidement. Une habitude très simple suffit à faire disparaître ce "bug" ô combien gênant.

Si WhatsApp interrompt les messages vocaux sans prévenir, c'est à cause d'une défaillance de votre téléphone portable, plus particulièrement d'un de ses composants : le capteur de proximité. Présent dans la plupart des smartphones, il permet de détecter la distance entre un appareil et son utilisateur. Selon la proximité entre les deux, le son n'est pas émis au même endroit, ce qui fait que WhatsApp semble parfois interrompre ses audios.

Ainsi, s'il vous arrive de rapprocher votre oreille de votre téléphone pour mieux entendre un message vocal WhatsApp, le capteur de proximité va supposer que vous êtes en appel et couper le son de votre audio. Une mauvaise interprétation qui conduit à ce "bug", bien trop souvent rencontré par les utilisateurs de la messagerie. Vous remarquerez également qu'une fois trop près de votre écran, celui-ci se met en veille, comme c'est le cas pour tout appel téléphonique.

Parce qu'il s'agit d'un dysfonctionnement interne de votre téléphone, WhatsApp ne peut régler par lui-même le défaut qui impacte son application. Si ce problème vous dérange au plus haut point, la solution la plus simple est de mettre en veille votre téléphone juste après avoir lancé un vocal. Le son ne sera alors pas coupé.

Rien ne vous empêche non plus de désactiver le capteur de proximité dans les paramètres de votre appareil. La manipulation est impossible pour les iPhone, mais sur la majorité des téléphones Android en revanche, il vous suffit de vous rendre dans Paramètres ► Applications ► Paramètres des applications système ►Paramètres des appels ► Paramètres des appels entrants ► Capteur de proximité. A vous désormais de désactiver ce dernier.