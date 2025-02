Cette tâche pourtant très banale est jugée "trop dangereuse" par les jeunes adultes, beaucoup payent un professionnel pour la faire

La génération Z semble peu à l'aise avec certaines tâches du quotidien. L'une d'entre elles pourtant banale et nécessaire leur apparait trop dangereuse pour l'accomplir eux-mêmes.

La génération Z serait-elle peu débrouillarde ? La marque automobile britannique Halfords a réalisé une étude, en décembre 2024, sur ces jeunes nés entre la fin des années 1990 et le début des années 2010. L'étude a révélé que sur les 2012 personnes interrogées, qui étaient toutes âgées de 18 à 27 ans, la plupart tendaient davantage à déléguer les tâches du quotidien : petit bricolage, entretien de la maison, de la voiture... Cette génération dépenserait même en moyenne 1550 euros par an pour laisser des professionnels les aider chez eux, alors que la génération X (les personnes nés entre 1965 et 1979) se limiterait à 460 euros.

22% de ces jeunes adultes comptent aussi sur leurs parents. Une partie de ceux-ci vivent, en effet, encore au domicile familial. Selon une étude publiée en 2020 par Eurostat, les Britanniques quittent en moyenne le foyer familial à 24,7 ans, une moyenne un an supérieure à celle française.

Ces données peuvent surprendre à l'ère du numérique où de nombreux tutos sont disponibles pour apprendre à effectuer de telles tâches. Peut-être que, justement, l'accès à la technologie a éloigné des capacités manuelles. Cette tendance porte un nom : le GOTDIT ("getting others to fo it", soit "laisser les autres le faire").

Parmi ces petites tâches, 21% n'osent pas changer une ampoule et préfèrent appeler un professionnel : ils jugent cette opération "trop dangereuse" pour plusieurs raisons. Un quart estime que les ampoules sont trop chaudes et qu'ils risquent de se brûler. Un jeune sur cinq de la génération Z craint de devoir monter sur une échelle. Deux tiers préfèrent tout simplement éviter tout ce qui est "en lien avec des problèmes d'électricité" par peur de l'électrocution.

11% d'entre eux appellent même pour accrocher un tableau ou un cadre photo au mur. Une des explications peut se trouver dans le manque de connaissance sur l'utilisation des outils : 53.% ont été incapables d'identifier un cric parmi des images de cinq éléments et 30% n'ont pas su repérer le tournevis à tête plate.

Les jeunes ne sont pas plus rassurés sur tout ce qui concerne la voiture : 44% ont déclaré qu'ils auraient besoin de quelqu'un pour changer leurs balais d'essuie-glaces et pour regonfler un pneu, des tâches pourtant rapides et qui ne demandent que peu de compétences. Andy Turbefield, expert en automobile chez Halfords, a ainsi conclu : "Les résultats montrent très clairement que la capacité d'effectuer des tâches élémentaires et pratiques se perd parmi les jeunes générations". Un phénomène qui pourrait alors s'amplifier dans les générations Alpha et Bêta.