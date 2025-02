Fin de Skype : comment récupérer vos messages et contacts avant l'arrêt du logiciel ?

C'est bientôt la fin de Skype. L'application de messagerie instantanée va fermer ses portes en 2025. Il existe cependant des alternatives et un moyen de récupérer vos messages avant l'arrêt du logiciel.

Qui aurait pu imaginer la fin de Skype il y a quelques années ? Cette application de messagerie instantanée fait partie des logiciels les plus connus de la démocratisation d'internet au début des années 2000, notamment dans le monde professionnel.

Seulement voilà, rien n'est éternel et Skype accuse désormais le poids des années et est largement dépassé par d'autres logiciels dans le domaine du divertissement (Discord, Messenger...) ou même dans le milieu pro (Zoom, Slack...). Pire encore : son propre développeur dispose d'une alternative qui dispose de bien plus de fonctionnalités et mises à jour depuis quelques années désormais : Microsoft Teams.

Lancé en 2003, Skype fût racheté par le géant Microsoft en 2011 avec un deal historique de 8,5 milliards de dollars. Malgré quelques ajouts récents, notamment autour de l'intelligence artificielle avec Copilot, l'IA de Microsoft, Skype regroupe de moins en moins d'utilisateurs au fil des années, menant jusqu'à son arrêt prochain au mois de mai.

Comment passer de Skype à Microsoft Teams ?

Sur son compte X (anciennement Twitter) officiel, Skype annonce une fonctionnalité pour passer rapidement et facilement à une Microsoft Teams. Cette application, également développée par Microsoft, est donc la nouvelle priorité de la firme en matière de messagerie instantanée.

D'ici les prochains jours, lors de votre connexion à Skype, le logiciel vous proposera automatiquement la fonctionnalité pour transférer votre compte sur Microsoft Teams. Vous n'aurez qu'à suivre les procédures indiquées pour transitionner.

Comment récupérer vos messages Skype avant sa fermeture ?

Si vous n'êtes pas un fan de Microsoft Teams (et on vous comprend), il est toujours possible de récupérer plusieurs informations de votre compte Skype pour pouvoir continuer de les consulter à l'avenir. Cela inclut les messages, les contacts et l'historique des appels.