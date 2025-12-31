Lidl propose un outil pour votre voiture qui va résoudre un très gros problème du quotidien

Jamais en manque de nouvelles bonnes affaires, Lidl propose un outil très pratique pour votre voiture et à petit prix.

Cet article a été publié initialement le 08 mars 2025. Nous le republions dans le cadre de notre Best-of de l'année dans la rubrique Tech.

L'un des cauchemars de chaque automobiliste en hiver est souvent l'arrivée des basses températures. Ces dernières permettent l'apparition de la neige et du verglas sur les routes qui peuvent considérablement réduire l'adhérence des pneus et augmenter les dérapages incontrôlés de votre véhicule. Outre la neige et le verglas, l'hiver est également propice à l'apparition du brouillard qui peut fortement atténuer votre visibilité sur la route et accentuer le risque d'accidents. Enfin, les pluies en hiver peuvent parfois être verglaçantes et rendre vos routes du quotidien bien plus dangereuses.

Outre ces désagréments dangereux pour les automobilistes, beaucoup vous confieront que l'un des problèmes les plus agaçants de l'hiver sur leur voiture tient en un mot : le gel sur le pare-brise. Cela vous contraint à passer de (très) longues minutes à devoir gratter votre voiture pour retirer le gel et bénéficier d'une bonne lisibilité. Une tâche aussi longue qu'ennuyante, mais dont Lidl propose aujourd'hui la solution à un petit prix !

Lidl affichait sur son site en ligne un grattoir à glace électrique. Son principe, vous l'aurez compris, est plutôt simple : il va s'agir d'un petit disque rotatif que vous allez appliquer sur le pare-brise de votre voiture et qui va se charger de tourner pour retirer toute la glace bloquée sur votre vitre. C'est évidemment sans danger pour le pare-brise de votre voiture et très simple à utiliser en le branchant directement à votre voiture via un port USB.

Une fois chargé, le grattoir à glace électrique de chez Lidl dispose d'une autonomie d'environ 15 minutes. Une durée généralement suffisante pour retirer toute la glace de votre pare-brise et qui vous permettra de ne pas vous geler les doigts en utilisant un grattoir classique !

Outre sa praticité et sa facilité d'utilisation, le grattoir à glace électrique de chez Lidl affiche un autre point fort : son prix ! Cet accessoire était proposé à seulement 22,99 euros. Un excellent prix lorsque l'on regarde les outils équivalents proposés sur Amazon et qui s'affichent plutôt aux alentours des 30 euros minimum pour les mêmes caractéristiques.

Le magasin fournit également trois lames de rechange si vous venez à utiliser le grattoir pendant une longue période et que le disque de base commence à présenter des marques d'usures. Comme souvent avec Lidl, vous disposez de 30 jours pour retourner gratuitement le produit après son achat. Hélas, ce produit n'est plus disponible sur le site web de l'entreprise aussi faudra-t-il vous tourner vers votre magasin physique et espérer qu'il reste quelques exemplaires dans les rayons.